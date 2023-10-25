Москва, 25 октября, 2023, 19:05 — ИА Регнум. После того как российские ПВО всего за пять дней сбили 24 самолета ВСУ, украинские военные 10 раз подумают, перед тем как садиться за штурвалы F-16, которые им передаст блок НАТО. Об этом корреспонденту ИА Регнум 25 октября заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ВС России получили новые зенитно-ракетные комплексы, применяя которые удалось сбить больше двух десятков украинских самолётов. Кроме того, есть версия, что такой успех был достигнут благодаря использованию зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф» в связке с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50.

Как объяснил Леонков, это стандартная связка.

«Самолёт А-50 работает на обнаружение воздушных целей на максимальной дальности. Он находится на большой высоте и может передавать координаты воздушных целей наземным комплексам ПВО, таким как С-300В4, С-400, Бук-М3 и даже С-500. И по этим данным комплексы могут наводиться на воздушные цели, не включая собственные РЛС. То есть противник не видит, где находятся станции обнаружения целей, а когда к нему прилетает ракета, то реагировать уже поздно», — рассказал Леонков.

По его мнению, самолёты F-16 ждёт точно такой же приём, так как эти воздушные суда не являются какой-то сложной целью, которую бы не заметили российские РЛС, работающие с активными фазированными антенными решётками во всех диапазонах.

«Я думаю, что уничтожение такого большого числа самолётов — это предупреждение тем пилотам, которые сядут за штурвалы F-16. Теперь они 10 раз подумают», — констатировал Леонков.

В свою очередь, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал, что успеху российских зенитчиков могло способствовать то, что Киев, вероятно, перебросил свою авиацию ближе к линии фронта, чтобы нарастить количество вылетов. При этом обычные российские РЛС не видят самолёты, которые находятся на расстоянии больше 100 км и на высоте около 2 км.

«А вот модернизированный самолёт А-50 их видит очень хорошо, — сказал Кнутов. — Он обнаруживает в воздухе цель, даёт целеуказание комплексу ПВО, с которого запускается ракета. Когда ракета оказывается в квадрате, где может находиться самолёт противника, у неё включается активная головка самонаведения, которая поражает цель со 100-процентной вероятностью. Скорее всего, именно этот сценарий применялся в ходе уничтожения тех 24 самолётов ВСУ».

Она полагает, что связка ПВО с самолётом А-50 будет великолепно работать против F-16, на получение которых рассчитывают в Киеве.

«Эффективность уничтожения F-16 будет такая же высокая, как и самолётов МиГ-29 и Су-27», — сказал Кнутов, напомнив, что в своё время старые советские комплексы С-200 эффективно сработали в Сирии против самолётов F-16, которые Израиль закупил у США.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Шойгу, возможности ВСУ снижаются, а потери украинской авиации растут. В свою очередь, российские военные рассказали министру об успешном поражении артиллерийских систем М777 ВСУ и подчеркнули, что пока артиллерия противника доставляет много проблем, но меры против неё принимаются.

Шойгу также рассказал, что за минувшие три-четыре недели много военнослужащих ВСУ были захвачены либо сами сдались в плен. Они признались в плохом психологическом состоянии в подразделениях украинской армии.

По словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, за последние сутки силами российской ПВО за сутки были сбиты два самолёта МиГ-29, штурмовик СУ-25 и учебно-боевой самолёт Л-39 ВСУ.

До этого 21 октября он рассказал, что российские военные сбили за сутки украинские истребители МиГ-29 и вертолёт Ми-8, а также бомбардировщик Су-24 в районе Одессы.