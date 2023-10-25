Стало известно, какое будущее ждёт самолеты F-16 на Украине
Военный эксперт Леонков: новые ЗРК сбивают самолеты ВСУ и будут сбивать F-16
Москва, 25 октября, 2023, 19:05 — ИА Регнум. После того как российские ПВО всего за пять дней сбили 24 самолета ВСУ, украинские военные 10 раз подумают, перед тем как садиться за штурвалы F-16, которые им передаст блок НАТО. Об этом корреспонденту ИА Регнум 25 октября заявил военный эксперт Алексей Леонков.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ВС России получили новые зенитно-ракетные комплексы, применяя которые удалось сбить больше двух десятков украинских самолётов. Кроме того, есть версия, что такой успех был достигнут благодаря использованию зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф» в связке с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50.
Как объяснил Леонков, это стандартная связка.
«Самолёт А-50 работает на обнаружение воздушных целей на максимальной дальности. Он находится на большой высоте и может передавать координаты воздушных целей наземным комплексам ПВО, таким как С-300В4, С-400, Бук-М3 и даже С-500. И по этим данным комплексы могут наводиться на воздушные цели, не включая собственные РЛС. То есть противник не видит, где находятся станции обнаружения целей, а когда к нему прилетает ракета, то реагировать уже поздно», — рассказал Леонков.
По его мнению, самолёты F-16 ждёт точно такой же приём, так как эти воздушные суда не являются какой-то сложной целью, которую бы не заметили российские РЛС, работающие с активными фазированными антенными решётками во всех диапазонах.
«Я думаю, что уничтожение такого большого числа самолётов — это предупреждение тем пилотам, которые сядут за штурвалы F-16. Теперь они 10 раз подумают», — констатировал Леонков.
В свою очередь, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал, что успеху российских зенитчиков могло способствовать то, что Киев, вероятно, перебросил свою авиацию ближе к линии фронта, чтобы нарастить количество вылетов. При этом обычные российские РЛС не видят самолёты, которые находятся на расстоянии больше 100 км и на высоте около 2 км.
«А вот модернизированный самолёт А-50 их видит очень хорошо, — сказал Кнутов. — Он обнаруживает в воздухе цель, даёт целеуказание комплексу ПВО, с которого запускается ракета. Когда ракета оказывается в квадрате, где может находиться самолёт противника, у неё включается активная головка самонаведения, которая поражает цель со 100-процентной вероятностью. Скорее всего, именно этот сценарий применялся в ходе уничтожения тех 24 самолётов ВСУ».
Она полагает, что связка ПВО с самолётом А-50 будет великолепно работать против F-16, на получение которых рассчитывают в Киеве.
«Эффективность уничтожения F-16 будет такая же высокая, как и самолётов МиГ-29 и Су-27», — сказал Кнутов, напомнив, что в своё время старые советские комплексы С-200 эффективно сработали в Сирии против самолётов F-16, которые Израиль закупил у США.
Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Шойгу, возможности ВСУ снижаются, а потери украинской авиации растут. В свою очередь, российские военные рассказали министру об успешном поражении артиллерийских систем М777 ВСУ и подчеркнули, что пока артиллерия противника доставляет много проблем, но меры против неё принимаются.
Шойгу также рассказал, что за минувшие три-четыре недели много военнослужащих ВСУ были захвачены либо сами сдались в плен. Они признались в плохом психологическом состоянии в подразделениях украинской армии.
По словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, за последние сутки силами российской ПВО за сутки были сбиты два самолёта МиГ-29, штурмовик СУ-25 и учебно-боевой самолёт Л-39 ВСУ.
До этого 21 октября он рассказал, что российские военные сбили за сутки украинские истребители МиГ-29 и вертолёт Ми-8, а также бомбардировщик Су-24 в районе Одессы.