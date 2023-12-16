Материалы с тегом «Всемирный банк»
Россия в прошлом году увеличила внешний долг только перед одной страной
Россия в 2022 году увеличила задолженность только перед одним иностранным государством. Согласно данным Всемирного банка, этой страной стала Индия. За год этот показатель вырос на четверть и составил до 777 млн долларов. Всего в прошлом году у России было только три суверенных кредитора. Кроме...
16 декабря 2023
Всемирный банк назвал страны с наибольшей задолженностью перед Россией
В 2022 году общая задолженность иностранных государств перед Россией достигла примерно 28,9 млрд долларов. Об этом говорится в новом ежегодном отчёте Всемирного банка (ВБ). По сравнению с годом ранее рост составил 8,7% (2,3 млрд долларов). На конец прошлого года непогашенная задолженность перед...
15 декабря 2023
Платёжная система «Мир» запустила приём карт на Кубе
Платёжная система «Мир» запустила приём карт на Кубе, теперь российские туристы могут расплатиться ими в магазинах, отелях, ресторанах и других торгово-сервисных предприятиях страны, сообщила 5 декабря пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК). «Платежная система «Мир» запустила приём...
5 декабря 2023
Всемирный банк предсказал рост цен на нефть до $157 за баррель
Дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке может спровоцировать рост цен на нефть на 56–75% и будет достигать $140–157 за баррель. Об этом говорится в октябрьском докладе Всемирного банка (ВБ) «Перспективы товарно-сырьевых рынков». «В случае эскалации прогноз цен сырьевых товаров быстро...
30 октября 2023
Всемирный банк пересмотрел объём проектного портфеля для Украины
Всемирный банк и министерство финансов Украины впервые с 2021 года пересмотрели проектный портфель. Об этом 9 сентября сообщили в пресс-службе украинского ведомства. «Портфель состоит из 20 действующих проектов на общую сумму более 5,5 млрд долларов и 1 млрд евро кредитных средств, а также более 20...
9 сентября 2023
«Пятёрка» за выживание. Россия — в числе крупнейших экономик мира
Всемирный банк — глобальная структура не из тех, что можно назвать друзьями России, опубликовала данные, близкие к сенсационным. По итогам 2022 года — на который пришлось начало спецоперации и последовавший вал западных санкций — наша страна находится в пятерке крупнейших экономик мира. Расчет...
4 августа 2023
Всемирный банк включил Россию в топ-5 экономик мира
Россия вошла в пятёрку крупнейших мировых экономик по величине ВВП, который рассчитан по паритету покупательной способности, обогнав при этом Германию и Великобританию. Это следует из обновленного рейтинга Всемирного банка (ВБ). По оценкам ВБ, ВВП России в 2022 году по паритету был равен $5,510...
новость часа
4 августа 2023
Всемирный банк приостановил денежные операции с Нигером
В Нигере из-за захвата власти мятежниками Всемирный банк приостановил выделение средств стране по всем операциям, кроме программ частного сектора. Об этом говорится в заявлении международного кредитора. «Мы обеспокоены попытками свергнуть демократически избранное правительство Нигера. В ответ...
3 августа 2023
Эксперт: Киеву дали понять, что Всемирный банк не благотворительный фонд
Всемирный банк видит, что Украина всё ближе и ближе к неизбежному дефолту и поэтому всё с меньшей охотой готов подпитывать деньгами её экономику, заявил ИА Регнум заведующий кафедрой финансов устойчивого развития, и. о. директора Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов...
2 июля 2023
Япония полностью покроет убытки МБРР в случае дефолта Украины
Убытки Международного банка реконструкции и развития (МБРР), включая платежи по процентам, в случае дефолта Украины полностью покроет Япония. Такое заявление сделал источник в российской дирекции группы Всемирного банка в беседе с РИА Новости. Совет исполнительных директоров Всемирного банка...
1 июля 2023
Всемирный банк нашёл способ увиливания от рисков помощи Украине
Всемирный банк отдает себе отчёт в недопустимости угроз, которые вытекают из финансирования Украины, в связи с чем организация перекладывает риски на заинтересованные страны, заявил журналистам источник в российской дирекции группы Всемирного банка. Об этом сообщает РИА Новости. Он отметил, что это...
30 июня 2023
Всемирный банк под гарантии Японии предоставил Украине кредит на $1,5 млрд
Совет директоров Всемирного банка принял решение одобрить предоставление Украине кредита на полтора миллиарда долларов под гарантии правительства Японии. Об этом сообщили в пресс-службе банка. «Новый заём ВБ для Украины на $1,5 миллиарда направлен на предоставление помощи её домохозяйствам, а также...
30 июня 2023
Всемирный банк выделит Украине 1,75 млрд долларов
Всемирный банк объявил о новой помощи Украине в размере 1,75 млрд долларов. Такое сообщение опубликовано на сайте финансового учреждения. Поясняется, что из общей суммы 500 млн долларов будут выданы в качестве займа под гарантии Британии, 1,25 млрд — в качестве гранта от США и 15 млн долларов — от...
22 июня 2023
Всемирный банк оценит ущерб от разрушения Каховской ГЭС
Всемирный банк (ВБ) готов оказать поддержку Украине после оценки ущерба от подрыва дамбы на Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщила 7 июня управляющий директор учреждения по вопросам операционной деятельности Анна Бьерде. «Разрушение Каховской ГЭС имеет множество очень серьёзных последствий...
8 июня 2023
Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП России в 2024 году
ВВП России в 2023 году снизится на 0,2%, в 2024 году — вырастет на 1,2%, а в 2025 году банк ожидает роста на 0,8%, говорится в докладе Всемирного банка (ВБ) по глобальным экономическим перспективам, опубликованном на его сайте. Согласно данным ВБ, оценка снижения ВВП России на текущий год повышена...
6 июня 2023
Президент Всемирного банка заявил, что не ожидает дефолта в США
Президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас не ожидает объявления дефолта США в ближайшее время. Об этом он заявил в эфире телеканала CNN. Мэлпас надеется, что американские власти найдут решение, которое позволит избежать дефолта. «Я был рад тому, что Палата представителей приняла законопроект о...
25 мая 2023
Россиянам дали совет на фоне приближения кризиса, как в 2008 году
Прогноз американского инвестора Джима Роджерса о столкновении мировой экономики с новым финансовым кризисом, который будет подобен событиям 2008 года, связан с формированием негативной динамики на рынках, в том числе трудовых, и такая разрушительная динамика уничтожит многие компании, что приведёт...
18 мая 2023
Всемирный банк избрал президентом бывшего гендиректора Mastercard
Всемирный банк избрал нового президента сроком на следующие пять лет. Им оказался бывший гендиректор Mastercard Аджай Банга. «Совет директоров Всемирного банка избрал Аджая Бангу президентом на следующие пять лет», — сообщила финансовая организация в распространённом пресс-релизе. Банга вступает в...
3 мая 2023
В США обвинили Россию и Китай в потере своего влияния в мире
Вашингтон теряет глобальное влияние, поскольку другие державы объединяются и завоёвывают расположение ранее нейтральных стран. О «тревожных» признаках агентству Bloomberg рассказал бывший министр финансов Соединённых Штатов Америки Лоуренс Саммерс. По его мнению, союз России, стран Ближнего Востока...
15 апреля 2023
Шмыгаль: Франция готова предоставить Украине €2 млрд
Париж готов направить Киеву €2 млрд по долгосрочной программе. Об этом 14 апреля заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в социальной сети Twitter. «Провёл разговор с министром экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэром на полях весенних встреч Международного валютного фонда и Всемирного...
14 апреля 2023