ОАЭ, 5 декабря, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Глобализация усугубила неравенство и не обеспечила стабильность. Об этом заявил главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин в ходе XVII Веронского Евразийского экономического форума.

Иван Шилов ИА Регнум

Сечин отметил, что за последние 45 лет перераспределение богатства развивающихся стран в пользу развитых составило 16 триллионов долларов. Одним из ярких примеров этого он назвал так называемые «структурные реформы», которые проводятся на Украине под эгидой МВФ и Всемирного банка.

«Проведение этих реформ является непременным условием предоставления Украине финансовой помощи, которая, в свою очередь, выделяется под залог стратегически значимых активов, в том числе, сельскохозяйственных угодий», — сказал глава «Роснефти».

Игорь Сечин напомнил, что несколько лет назад, под жестким давлением контролируемых Западом международных организаций и, невзирая на масштабные протесты населения, Украина согласилась снять мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

«На сегодня более девяти миллионов гектаров, это около трети всех посевных площадей, находятся в частных руках. При этом, в первой десятке крупнейших землевладельцев есть только одна украинская компания, остальные девять зарегистрированы за рубежом», — отметил Игорь Сечин.

«Украинские агропредприятия должны миллиарды долларов американским и европейским финансовым организациям. Уровень их задолженности настолько высок, что в случае дефолта их активы, скорее всего, перейдут в руки кредиторов», — добавил он.

Среди крупнейших западных держателей украинских сельхозугодий и госдолга глава «Роснефти» назвал такие широко известные американские финансовые гиганты, как Blackrock, Vanguard, NCH Capital, Copernik Global Investors, французскую BNP Paribas Asset Management и Суверенный фонд Саудовской Аравии.

«Очевидно, что, несмотря на неоднократные обещания, глобализация, проводимая США и их сателлитами, усугубила неравенство и не обеспечила стабильность. Еще Карл Маркс писал: «Где равенство, там нет выгоды», — рассказал Игорь Сечин.

По мнению главы «Роснефти», удержать позиции доллара на прежнем уровне уже вряд ли получится. «Еще в 1960 году бельгийско-американский экономист Роберт Триффин предсказал риски доминирования доллара США в долгосрочной перспективе», — сказал Сечин.

В «дилемме Триффина» экономист обратил внимание на то, что роль доллара как международной резервной валюты невозможна без постоянного дефицита платежного баланса США, который поддерживает ликвидность финансовой системы и способствует экономическому росту в мире.

«Увеличение дефицита платежного баланса США, в свою очередь, ведет к избытку долларов в мире и подрывает доверие к американской валюте, что напрямую угрожает её статусу», — заключил Сечин.