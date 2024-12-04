Москва, 4 декабря, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Российские власти должны отслеживать динамику кредитования в РФ, чтобы она позволяла решать стратегические задачи. Об этом заявил 4 декабря президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания инвестиционного форума «Россия зовет!».

Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

Кроме того, он заявил о необходимости обратить внимание на долговую нагрузку компаний с государственным участием. По словам президента, за последнее время она увеличилась.

Путин также отметил, что интересам властей РФ отвечает увеличение корпоративного и снижение потребительского кредитования. Помимо этого, российский лидер призвал избегать резких колебаний и снижения кредитного портфеля банков в стране.