Киев, 25 февраля, 2025, 14:41 — ИА Регнум. Украине потребуется 524 млрд долларов для восстановления и реконструкции, заявил 25 февраля премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

EPA/ТАСС

«Потребности на восстановление Украины в течение следующего десятилетия должны составить 524 млрд долларов», — написал он в Telegram-канале.

По словам главы украинского правительства, эти данные основаны на отчёте Всемирного банка и превышают предыдущую оценку на 38 млрд долларов. При этом днём ранее, 24 февраля, Шмыгаль заявил, что на восстановление страны потребуется 500 млрд евро.

В феврале 2024 года в Еврокомиссии заявили, что восстановление Украины после конфликта с Россией обойдётся в 452,8 млрд евро (475, 4 млрд долларов). В 2022 году потребности оценивались в 383 млрд евро (более 402 млрд долларов).

Как передавало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп посчитал странным вопрос о готовности Вашингтона поучаствовать в восстановлении Украины. Глава Белого дома напомнил, что американская сторона уже вложила в Украину около 350 млрд долларов, тем самым намекнув на отрицательный ответ по теме дополнительной помощи Киеву.

Ранее американский лидер отмечал, что Белый дом пытается вернуть средства, потраченные на помощь Украине, и добьётся этого. Министр финансов США Скотт Бессент 22 февраля заявил, что проект соглашения Вашингтона и Киева по ископаемым подразумевает, что не помогавшие Украине страны не будут получать выгоду от её восстановления. Доходы от природных ресурсов будут реинвестированы в ключевые секторы экономики Украины, уточнил он.