Вашингтон, 13 июля, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Россия по итогам 2023 года заняла седьмое место в мире по объёму торгового профицита, получив чистый доход от международной торговли $121 млрд. Это следует из анализа данных Всемирного банка.

Алексей Зотов/ТАСС

На первом месте находится Китай, чей профицит при экспорте составил $594 млрд. Следующими в списке идут Германия ($245,3 млрд), Ирландия ($178 млрд), Сингапур ($155 млрд), Швейцария ($131 млрд) и Саудовская Аравия ($127 млрд). После России в топ-10 вошли Нидерланды ($97 млрд), Австралия ($83 млрд) и Бразилия ($81 млрд), сообщила «Газета.Ru».

Всего в списке 43 страны, у которых в прошлом году был торговый профицит. Их чистый доход от экспорта в общей сложности составил $2,5 трлн. У 72 стран был дефицит по этому показателю, который составил в совокупности $2,3 трлн. Наибольший дефицит у США — $1,1 трлн.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Всемирный банк опубликовал отчёт, в котором переместил Россию в категорию государств с высоким доходом. По его данным, российский душевой валовый национальный доход в 2023 году составил $14 250 (1,2 млн рублей).

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя внесение России в категорию стран с высоким уровнем доходов, отметил, что такой результат подтверждает полное фиаско антироссийских санкций.

Премьер-министр Михаил Мишустин 12 июля заявил, что темпы роста экономики России по результатам первых пяти месяцев 2024 года составили 5% в годовом исчислении, что гораздо выше прогнозируемых результатов. На это во многом повлияла потребительская активность в стране, которая выросла в связи с ростом частных доходов, отметил глава правительства.