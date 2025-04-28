Эр-Рияд, 28 апреля, 2025, 08:02 — ИА Регнум. Саудовская Аравия и Катар решили погасить долг Сирии перед Всемирным банком в размере $15 млн. Об этом 27 апреля сообщило саудовское агентство SPA.

Omar Sanadiki/AP/TASS

«Саудовская Аравия и Катар объявляют о своём обязательстве по урегулированию непогашенной задолженности Сирии перед Всемирным банком на общую сумму около $15 млн», — указано в совместном заявлении двух стран.

Подчёркивается, что погашение указанного долга позволит возобновить поддержку Сирии со стороны Всемирного банка после 14-летней приостановки. Также в будущем Сирии будет доступна финансовая поддержка для развития критически важных сфер.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря 2024 года Башар Асад оставил должность президента и покинул Сирию, распорядившись мирно передать власть. Он с семьёй прибыл в Россию, где им предоставили убежище. 10 декабря 2024 года Мухаммед аль-Башир объявил о своём назначении главой сирийского правительства на переходный период, который продлился до 1 марта 2025 года. Фактическим лидером Сирии стал глава группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ и признана террористической) Ахмед аш-Шараа.

В декабре 2024 года агентство Reuters утверждало, что в Центральном банке Сирии хранится около 26 тонн золота (примерно $2,2 млрд). При этом валютные запасы в стране истощены. Одни источники заявляли о резервах в размере около $200 млн наличными, по информации других, запасы «исчисляются сотнями миллионов долларов США».

В начале февраля 2025 года Ахмед аш-Шараа провёл свой первый официальный визит, посетив столицу Саудовской Аравии. Перед этим глава переходного правительства принял у себя эмира Катара Тамима ибн Хамада Аль Тани.