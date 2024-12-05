ОАЭ, 5 декабря, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Доминирование США в мировой валютной системе привело к череде долговых и финансовых кризисов, а также потерянным десятилетиям для десятков развивающихся стран. Об этом заявил главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин в ходе XVII Веронского Евразийского экономического форума.

Владимир Трефилов/РИА Новости

«Доминирование США в мировой валютной системе, построенной на использовании фиатных денег, привело к череде долговых и финансовых кризисов и потерянным десятилетиям для нескольких десятков развивающихся стран», — сказал Сечин.

Причиной этих кризисов глава «Роснефти» назвал крупные заимствования развивающихся стран в долларах США и последующую девальвацию национальных валют этих стран.

Решения, итогом которых стал кризис, принимались при участии, а зачастую и под давлением, западных экономистов и международных финансовых организаций, находящихся под контролем США, считает Сечин. Среди них он назвал Всемирный банк и Международный валютный фонд.

Глава «Роснефти» обратил внимание, что эти организации изначально ставили своей целью стабилизацию валютного рынка и борьбу с бедностью. «Однако затем в их стенах возник так называемый Вашингтонский консенсус, навязавший развивающимся странам западные неолиберальные фантазии», — подчеркнул Сечин.