Газа, Палестина, 16 октября, 2024, 07:39 — ИА Регнум. Всемирный банк оценивает ущерб, нанесённый сектору Газа в результате ударов израильских войск и боевых действий на территории палестинского анклава, в $14–20 млрд. Об этом 15 октября в интервью агентству Reuters сообщил президент ВБ Аджай Банга.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«Экономические последствия этой войны во многом зависят от того, насколько широко она распространится. В случае с распространением на региональный уровень это станет совершенно другой проблемой», — указал он.

По словам президента Всемирного банка, согласно текущим оценкам, причинённый сектору Газа военный ущерб составляет $14–20 млрд.

Аджай Банга добавил, что ВБ за последний период времени направил палестинской администрации порядка $300 млн, чтобы помочь справиться с кризисом в самых тяжёлых местах.

Как передавало ИА Регнум, 14 октября телеканал Al Jazeera сообщил, что израильская авиация нанесла удар по лагерю палестинских беженцев в Дейр-эль-Балахе в центральной части сектора Газа. В результате удара погибли по меньшей мере четыре человека, ещё более 70 получили ранения.

В ночь на 6 октября израильская Израиля атаковала мечеть в Дейр-эль-Балахе, в которой находились беженцы. По утверждению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в мечети якобы находился командно-диспетчерский центр палестинского движения ХАМАС. В результате израильских ударов погибли по меньшей мере 24 человека, ещё 93 пострадали.