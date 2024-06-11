Москва, 11 июня, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Всемирный банк повысил прогноз по росту российской экономики в 2024 году до 2,9%, следует из июньского доклада международной организации.

Иван Шилов ИА Регнум

В 2024 году Россию, по оценкам экспертов банка, ожидает экономический рост на 2,9%, в 2025 году — на 1,4%, в 2026 году — на 1,1%. При этом в январе Всемирный банк прогнозировал рост экономики России в 2024 году на уровне 1,3%.

В докладе при этом говорится, что производство военной продукции продолжит поддерживать активность экономики. Эксперты считают, что на фоне переориентации торговли связи России с Китаем укрепились, и всё больше российских операций проводятся в китайских юанях.

Всемирный банк также отметил, что геополитическая напряженность омрачила перспективы для региона Европы и Центральной Азии. Так, эксперты считают, что неопределенность вокруг украинского конфликта представляет риски для сырьевых рынков.

Как сообщало ИА Регнум, Россия в 2023 году стала пятой по темпам роста экономики в G20. Президент Владимир Путинв феврале заявил, что рост экономики по итогам 2023 года составил 3,6%. Глава государства тогда отметил, что этот показатель выше, чем среднемировые темпы. При этом рост экономики развитых стран за год составил 1,5%.

Премьер-министр Михаил Мишустин 30 мая заявил, что российская экономика динамично развивается, рост ВВП за первый квартал 2024 года составил 5,4% в сравнении с показателем 2023 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 31 мая заявил, что темпы роста российской экономики очень положительные и она быстро развивается.