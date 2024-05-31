Москва, 31 мая, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Несмотря на беспрецедентные санкции Запада и пандемию коронавируса, за несколько лет экономика России выросла на 8,4%. Такого экономического роста удалось достичь благодаря ряду оперативных и системных мер, принятых по поручению президента страны, для поддержки бизнеса, регионов и граждан. Об этом 31 мая заявил министр экономического развития России Максим Решетников, комментируя выход России на четвёртое место в мировом рейтинге ВВП по паритету покупательской способности по оценке Всемирного банка.

Иван Шилов ИА REGNUM

Глава ведомства напомнил, что принятые в пандемию антикризисные меры правительства позволили сохранить бизнес и рабочие места. В результате в 2020 году спад экономики России составил всего 2,7%, что ниже, чем в развитых странах, а в 2021 году рост составил 5,9%.

Также свою роль сыграл план первоочередных действий для поддержки экономики в условиях внешнего санкционного давления, принятый в 2022 году, указал Решетников.

«Тогда была снижена административная нагрузка, расширен пакет мер финансовой поддержки МСП (малого и среднего предпринимательства. ― Прим. ред.), также реализована программа поддержки крупных импортозамещающих инвестпроектов. Предоставлены дополнительные бюджетные кредиты на погашение долговых обязательств регионов», ― напомнил министр.

Он добавил, что в 2022 году спад российской экономики составил всего 1,2%, а 2023 году экономика России выросла на 3,6%.

«То есть не просто компенсировала падение, но и перешла в уверенный рост. В результате за период 2021–2023 годов экономика России выросла на 8,4%»,― заявил Решетников.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта стало известно, что Россия в 2023 году стала пятой по темпам роста экономики в «Группе двадцати» (G20). Наиболее высокие темпы роста экономики в прошлом году были у Индии — 7,3% (7,2% годом ранее), Китая — 5,2% (3%), Индонезии —5,1% (5,3%) и Турции —4,5% (5,5%). Пятая в рейтинге экономика России показала рост в 3,6%, что полностью перекрыло спад 2022 года на 1,2%.

Всемирный банк 31 мая обновил данные по показателям паритета покупательной способности: из них следует, что Россия уже в 2021 году стала четвёртой экономикой мира с долей в 3,8% от мирового ВВП, потеснив Японию (3,7%) и Германию (3,4%). В 2022–2023 годах ситуация сохранилась. В 2023 году показатель ВВП страны по паритету покупательной способности превысил $6,3 трлн.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 30 мая заявил, что российская экономика динамично развивается, рост ВВП за первый квартал 2024 года составил 5,4% в сравнении с показателем 2023 года. Он подчеркнул, что таких высоких результатов удалось добиться несмотря на высокую базу прошлого года.

Президент России Владимир Путин в феврале заявил, что рост экономики страны по итогам прошлого года составил 3,6%. Он указал на то, что этот показатель выше, чем среднемировые темпы. При этом рост экономики развитых стран в среднем составил за год 1,5%.

В апреле глава государства отметил, что в этом году сохраняются высокие темпы роста ВВП России, а позитивные тенденции укрепляются, несмотря на вызовы, с которыми пришлось столкнутся стране. Он также сообщил, что уже есть прогнозы о росте ВВП по итогам 2024 года более чем на 3%.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 31 мая заявил, что темпы роста экономики России очень положительные и она очень быстро развивается. Он указал на то, что правительство и экономический блок проводят для этого очень серьёзную работу.

Согласно данным Международного валютного фонда и Всемирного банка, с начала XXI века экономика России увеличилась почти в восемь раз и заняла десятое место среди крупных экономик мира по темпам роста в долларовом выражении.