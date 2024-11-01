Москва, 1 ноября, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Исполнительный директор от России во Всемирном банке Роман Маршавин назначен заместителем главы Минэнерго России. Об этом сообщили 1 ноября в пресс-службе ведомства.

The World Bank Group Роман Маршавин

«Распоряжением председателя правительства РФ Михаила Мишустина Роман Маршавин назначен заместителем министра энергетики Российской Федерации», — сообщило Минэнерго в своём Telegram-канале.

Маршавин на новом посту будет координировать деятельность Минэнерго по вопросам международного сотрудничества в сфере топливно-энергетического комплекса и исполнять ряд иных полномочий.

Пост исполнительного директора во Всемирном банке от РФ Маршавин занимал с осени 2018 года. В Минэнерго работал с 2012 года, причём с июня 2016 года возглавлял департамент международного сотрудничества министерства.

Как сообщало ИА Регнум, октябре были задержаны бывший заместитель министра энергетики Анатолий Яновский и действующий замминистра Сергей Мочальников в рамках уголовного дела о мошенничестве в угольной отрасли. Никулинский суд Москвы 25 октября отправил Мочальникова под домашний арест. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).