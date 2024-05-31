Москва, 31 мая, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Темпы роста экономики России очень положительные, и она очень быстро развивается. Об этом 31 мая заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Я, честно говоря, пока не видел этих данных, но, безусловно, темпы роста нашей экономики — они очень положительные. Экономика развивается быстро», — сказал он в ответ на вопрос о том, как в Москве отнеслись к обновлённому рейтингу ВВП по паритету покупательской способности Всемирного банка, где Россия находится на четвёртом месте.

Представитель Кремля уточнил, что правительство и экономический блок проводят для этого очень серьёзную работу.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта стало известно, что Россия в 2023 году стала пятой по темпам роста экономики в «Группе двадцати» (G20). Наиболее высокие темпы роста экономики в прошлом году были у Индии — 7,3% (7,2% годом ранее), Китая — 5,2% (3%), Индонезии —5,1% (5,3%) и Турции —4,5% (5,5%). Пятая в рейтинге экономика России показала рост в 3,6%, что полностью перекрыло спад 2022 года на 1,2%.

Позднее в этот же день доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб заявил ИА Регнум, что высокие темпы роста стран пяти самых быстрорастущих экономик G20 во многом объясняются укреплением их экономических связей. Эксперт уточнил, что до этого экономики этих государств росли не такими высокими темпами, а в некоторых из них даже было снижение объёма производства.