Материалы с тегом «Валерий Гергиев»
Башмет обрадовался назначению Гергиева в Большой театр
Новый руководитель Большого театра Валерий Гергиев — это человек, обладающий неиссякаемой энергией. Об этом корреспонденту ИА Регнум 1 декабря заявил народный артист СССР Юрий Башмет. Ранее стало известно, что дирижёр и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев назначен на пост...
1 декабря 2023
Мацуев поздравил Гергиева с назначением на пост главы Большого театра
Назначение Валерия Гергиева руководителем Большого театра — это, безусловно, исторический день, считает народный артист России Денис Мацуев. Об этом он заявил 1 декабря корреспонденту ИА Регнум. По его словам, Гергиев — это фигура космического масштаба, и поэтому под его руководством Большой театр...
1 декабря 2023
Гергиева назначили на пост руководителя Большого театра
Дирижёр и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев назначен на пост руководителя Большого театра, следует из постановления правительства. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Гергиева на пост генерального директора Большого театра сроком на пять...
новость часа
1 декабря 2023
Худрук Мариинского театра Гергиев стал лауреатом Первой Эрмитажной премии
Лауреатами Первой Эрмитажной премии стали художественный руководитель и генеральный директор Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев и художественный руководитель балетной труппы Михайловского театра Хуан Игнасио Дуато Барсиа. Торжественная церемония награждения...
19 ноября 2023
Песков заявил, что президент не назначает руководителя Большого театра
Президент России Владимир Путин не занимается такими вопросами, как назначение руководителя Большого театра, заявил 17 ноября журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его попросили прокомментировать сообщения, что руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева могут назначить директором...
новость часа
17 ноября 2023
Песков сообщил, что Путин не встречался с Уриным и Гергиевым в Петербурге
Президент России Владимир Путин во время поездки в Санкт-Петербург не встречался директором Большого театра Владимиром Уриным и руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым, сообщил 17 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Нет, он с ними не общался», — ответил официальный...
17 ноября 2023
Песков сообщил, что Путин не планирует встречаться с Уриным или Гергиевым
У президента России Владимира Путина нет планов встретиться 17 ноября с директором Большого театра Владимиром Уриным и руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Нет», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов. «Известия»...
17 ноября 2023
Песков переадресовал вопрос о назначении Гергиева в Большой театр
Обращаться с вопросом о возможности назначения художественного руководителя Мариинского театра народного артиста России Валерия Гергиева генеральным директором Большого театра следует в Минкультуры. Это их прерогатива. Об этом 16 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков...
16 ноября 2023
Директор Мариинского театра Валерий Гергиев возглавит Большой театр
Дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев, вероятно, возглавит Большой театр. Об этом 15 ноября рассказали «Известия» со ссылкой на информированные источники. На посту гендиректора Большого театра Гергиев заменит Владимира Урина, который занимает...
15 ноября 2023
Путин наградил Гергиева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
Директор Мариинского театра Валерий Гергиев удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля. Награду Гергиеву, которому 2 мая исполнилось 70 лет, присудили за «большой вклад в развитие...
2 мая 2023
Путин наградил Гергиева орденом «За заслуги перед Отечеством»
Президент России Владимир Путин наградил дирижёра, художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю...
2 мая 2023