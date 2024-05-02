Москва, 2 мая, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил дирижёра, генерального директора Мариинского и Большого театров Валерия Гергиева с днём рождения. Соответствующую телеграмму опубликовали 2 мая на сайте Кремля.

Илья Питалев/РИА Новости Валерий Гергиев

«Уважаемый Валерий Абисалович! Примите поздравления с днём рождения. Выдающийся музыкант, дирижёр, талантливый, увлечённый любимым делом человек, многие годы вы подвижнически служите искусству и по праву пользуетесь поистине мировым признанием», — отметил глава государства.

Президент отметил огромный творческий вклад Гергиева в приумножение уникального культурного и духовного наследия, воспитание одарённой молодёжи.

Путин пожелал имениннику здоровья, неиссякаемого вдохновения и успехов.

Гергиеву 2 мая исполнился 71 год. С 1988 года Гергиев является художественным руководителем и генеральным директором Мариинского театра. Под его руководством театр превратился в масштабный театрально-концертный комплекс.

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Гергиева на пост генерального директора Большого театра сроком на пять лет. Кроме того, Гергиева избрали сопредседателем Союза театральных деятелей России.

Сам Гергиев отметил, что назначение на пост гендиректора Большого театра — это большая ответственность. По его словам, он надеется, что ближайшие театральные сезоны и годы окажутся успешными. Дирижёр считает, что сейчас важное время для работы в России, а не за границей.