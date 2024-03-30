Красногорск, 30 марта, 2024, 20:28 — ИА Регнум. Концерт симфонического оркестра в память о погибших в «Крокусе» завершился минутой молчания. Об этом сообщает корреспондент ИА Регнум.

ИА Регнум

Концерт отрывка из «Ромео и Джульетты» композитора Сергея Прокофьева был исполнен под руководством дирижёра Валерия Гергиева.

Как передавало ИА Регнум, перед концертом была объявлена минута молчания. Многие люди пришли с лампадами и цветами. На стене «Крокус Сити Холла» появилась проекция со всеми жертвами теракта.

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С первыми аккордами оркестра начался проливной дождь, однако никто не ушёл с концерта.

Во время мероприятия пострадавшие при теракте рассказали свои истории спасения и выразили соболезнования семьям и близким погибших.

Перед этим в память о погибших в теракте зажгли составленные из свечей фигуры журавлей.

В траурных мероприятиях возле «Крокус Сити Холла» приняли участие представители общественных организаций, волонтёры и все желающие почтить память погибших.

Днём на месте стихийного мемориала у «Крокуса» архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома совершил панихиду.

Участие в поминальной службе приняли родственники и близкие погибших в результате теракта, а также представители власти, волонтёры и граждане, пришедшие почтить память жертв трагедии. Жители и гости столичного региона также продолжают нести цветы к стихийному мемориалу.

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По данным МИД России, более 250 глав и сотрудников свыше 130 иностранных дипломатических миссий приняли участие в траурной церемонии у «Крокус Сити Холла».

Террористическая атака на «Крокус Сити Холл» была совершена вечером 22 марта.

По последним данным, в результате нападения погибли 144 человека. После нападения правоохранители задержали 12 человек, которых позже суд арестовал в качестве обвиняемых в организации теракта.

Президент Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Информация, полученная от задержанных, подтверждает украинский след в теракте, рассказал ранее директор ФСБ Александр Бортников. Он подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.