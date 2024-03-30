Красногорск, 30 марта, 2024, 20:06 — ИА Регнум. Возле «Крокус Сити Холла» на девятый день с момента теракта начался концерт симфонического оркестра под управлением дирижёра Валерия Гергиева в память о погибших. Об этом сообщает корреспондент ИА Регнум.

Кирилл Зыков /РИА Новости

Перед концертом отрывка «Ромео и Джульетты» композитора Сергея Прокофьева была объявлена минута молчания. Многие люди стоят с лампадами и продолжают нести цветы. На стене «Крокус Сити Холла» появилась проекция со всеми жертвами теракта.

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С первыми аккордами оркестра начался проливной дождь, однако никто не уходит с концерта, многие стоят без зонтов.

Во время мероприятия пострадавшие при теракте рассказали свои истории спасения и выразили соболезнования семьям и близким погибших.

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Как передавало ИА Регнум, вечером 30 марта у стен «Крокус Сити Холл» в память о погибших в теракте зажгли составленные из свечей фигуры журавлей.

В траурных мероприятиях возле «Крокус Сити Холла» приняли участие представители общественных организаций, волонтёры и все желающие почтить память погибших.

Днём на месте стихийного мемориала у «Крокуса» архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома совершил панихиду.

Участие в поминальной службе приняли родственники и близкие погибших в результате теракта, а также представители власти, волонтёры и граждане, пришедшие почтить память жертв трагедии. Жители и гости столичного региона также продолжают нести цветы к стихийному мемориалу.

По данным МИД России, более 250 глав и сотрудников свыше 130 иностранных дипломатических миссий приняли участие в траурной церемонии у «Крокус Сити Холла».