Санкт-Петербург, 13 июня, 2024, 21:32 — ИА Регнум. Музыкальный фестиваль, посвящённый композитору Игорю Стравинскому по случаю 142-й годовщины со дня его рождения состоится в Санкт-Петербурге с 15 по 17 июня. Мероприятия будут проходить в Мариинском театре и дворцово-парковом ансамбле «Ораниенбаум».

mariinsky.ru Опера Игоря Стравинского «Соловей»

«Музыка Стравинского не пропадает из афиш Мариинского театра, практически ежемесячно мы даём разные его сочинения, и, что очень отрадно, интерес к композитору только растёт: не только в Санкт-Петербурге или Москве, но и во множестве других городов», — заявил художественный руководитель фестиваля Валерий Гергиев.

Он отметил важность того, чтобы музыка Стравинского не переставала звучать в Ораниенбауме, где композитор родился и вырос, где раскрывался его талант.

Фестиваль начнётся 15 июня в Мариинском театре. Симфонический оркестр театра под управлением Гергиева исполнит Каприччио для фортепиано с оркестром, музыку балетов «Весна священная» и «Петрушка». Солировать будет Денис Мацуев. Тем же вечером там представят «Симфонию псалмов» и «Историю солдата». За пультом оркестра будет дирижёр Президентского симфонического оркестра (Анкара) Джеми Джан Делиорман.

Выступление артистов Мариинского театра 16 июня в Ораниенбауме будет главным событием фестиваля. Общедоступный гала-концерт пройдёт в Южном дворе Большого Меншиковского дворца в парке Ораниенбаум. Там выступят солисты балета и Симфонического оркестра Мариинского театра. В программу включили композиции из балета «Жар-птица», оркестровую фантазию «Фейерверк» и музыку балета «Игра в карты». Дирижировать будет Гергиев.

17 июня на Новой сцене Мариинского тетра представят петербургскую премьеру балета «Концертные танцы» на музыку Стравинского. 16 июня там же прозвучит Концерт для скрипки с оркестром, «Петрушка» и сюита из балета «Жар-птица». Солировать будет венгерский скрипач Кристоф Барати.

Событие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры и Росконцерта.