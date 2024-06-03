Смоленск, 3 июня, 2024, 14:01 — ИА Регнум. В Смоленске прошёл фестиваль музыкальных приношений «Гений места». Об этом 3 июня сообщает пресс-служба фестиваля.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Дирижер Валерий Гергиев

Фестиваль, приуроченный к 220-летию со дня рождения композитора Михаила Ивановича Глинки, прошёл на его родине в Смоленске (композитор родился в селе Новоспасском Смоленской губернии). Фестиваль стартовал 22 марта в Тихвине.

«Гений места» — фестиваль, объединяющий музыкальные приношения на родинах великих русских композиторов. Всего в программу вошло пять городов: Ломоносов, Тихвин, Воткинск, Псков, Смоленск.

В рамках мероприятия дирижёр, генеральный директор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев, солисты оперной труппы и Хор Мариинского театра, Объединённый симфонический оркестр Мариинского и Большого театров представили оперу «Жизнь за царя». Также были представлены камерная и две разнообразные симфонические программы. Фестиваль «Гений места» проходил при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

В день рождения Глинки камерный концерт солистов оперной труппы Мариинского театра открыл музыкальные приношения. В Концертном зале имени М. И. Глинки Смоленской областной филармонии выступили Ярамир Низамутдинов, Кристина Капицына, Дмитрий Григорьев и Дарья Рябоконь, Елена Самарина. Они исполнили романсы и песни композитора.

В этот же день опера «Жизнь за царя» прозвучала на сцене Смоленского государственного академического драматического театра имени А. С. Грибоедова. На площади Ленина для зрителей была организована видеотрансляция спектакля. Главные партии исполнили солисты Мариинского театра Екатерина Сергеева, Юрий Власов, Анна Денисова, Сергей Скороходов, Григорий Карасёв и Михаил Макаров. В спектакле также принял участие Хор Мариинского театра. Дирижировал Объединенным симфоническим оркестром Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев. Опера была представлена в постановке Дмитрия Чернякова с возобновленными танцами польского акта в хореографии Сергея Кореня и Андрея Лопухова постановки 1939 года.

2 июня на сцене Драматического театра имени А. С. Грибоедова прошли два концерта Объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров при участии солистов оперы Мариинского театра. Первый концерт прошёл при участии Хора Мариинского театра и дирижера Валерия Гергиева. Были исполнены фрагменты из опер «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила», фантазия на две русские темы «Вальс-фантазия» и «Камаринская» Глинки. Солисты — Елена Витман, Анна Денисова, Инара Козловская, Юрий Власов, Глеб Перязев и Екатерина Сергеева.

Художественный руководитель фестиваля «Гений места» Валерий Гергиев поздравил всех с днём рождения великого русского музыканта Михаила Ивановича Глинки.

«В Смоленске мы уже неоднократно выступали — тем не менее, в чём-то мы чувствуем себя открывающими Смоленск заново. И ещё раз хотим сделать приношение великому Глинке здесь, на его родине, называя эти четыре выступления уже Фестивалем Глинки. Мы показали постановку оперы «Жизнь за царя». И костюмы, и декорации — спектакль был дан практически в том же виде, что и в Санкт-Петербурге. И вот сейчас нам предстоит показать эту постановку в Москве», — приводит пресс-служба его слова.

С 12 по 14 июня на Исторической сцене Большого театра России пройдут гастроли Мариинского театра, где трижды прозвучит опера «Жизнь за царя» Глинки под управлением дирижёра.

Как передавало ИА Регнум, 13 мая артисты Мариинского и Большого театров во главе с художественным руководителем Валерием Гергиевым завершили фестиваль «Гений места», который прошёл в городе Воткинске, на родине Петра Ильича Чайковского. Старт фестивалю был дан 22 марта в Тихвине, а с 10 по 12 мая он прошёл в Воткинске. Все события фестиваля прошли на сцене Дворца культуры «Юбилейный», недалеко от Благовещенского собора, где в детстве крестили композитора, и его музея-усадьбы.

Серия выступлений открылась 10 мая сольным концертом меццо-сопрано Зинаиды Царенко и завершилась 12 мая двумя концертами под управлением Гергиева. Прозвучали фрагменты из балета «Щелкунчик», симфония № 4, увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» и симфония № 5.

11 мая Гергиев, артисты оперной труппы, Камерный хор Мариинского театра и Объединённый симфонический оркестр Мариинского и Большого театров представили оперу Чайковского «Иоланта» и три концертных программы с сочинениями композитора.