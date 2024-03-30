Красногорск, 30 марта, 2024, 20:54 — ИА Регнум. Во время концерта симфонического оркестра в память о погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» пострадавшие во время нападения рассказали свои истории спасения, передаёт корреспондент ИА Регнум.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Так, у Игоря Толпыкина пострадал сын, которого террористы сбили на своей машине, когда покидали место нападения.

«Больше всех пострадал мой сынишка Илья — он отлетел на пять метров. Это было буквально в ста метрах отсюда. Он лежал без дыхания. Спасибо огромное всем неравнодушным людям, простым, нашим, родным, которые оказали первую помощь, нашли свободную карету скорой помощи. Спасибо врачам, которые всю ночь колдовали над ним», — рассказал мужчина.

В свою очередь пострадавшая Наталья Владимировна рассказала, что билет на концерт группы «Пикник» ей подарили на день рождения.

«Мы выжили благодаря охраннику Осанушкину Алексею, который не бросил нас в трудную минуту. Когда ему было плохо, он всё равно вернулся за нами и вывел нас оттуда», — вспоминает женщина.

Она выразила благодарность мужчине, что не оставил детей без матери.

«Благодарна также Алексею Колобанову, который вытащил меня из дыма, когда я упала. Мы бежали спасаться, я упала и потеряла сознание, он меня вытащил», — выразила благодарность мужчине Наталья.

Также она поблагодарила сотрудников ДПС, которые по дороге им помогли. Женщина также выразила благодарность врачам больницы, куда её госпитализировали, и психологам, которые с ними работали.

Корреспондент агентства отметил, что многие пришедшие сдерживали слёзы и успокаивали друг друга.

Как передавало ИА Регнум, концерт в память о погибших в теракте прошёл на девятый день с момента трагедии. Мероприятие началось и завершилось минутой молчания под звуки колокола.

Концерт отрывка из «Ромео и Джульетты» композитора Сергея Прокофьева был исполнен под руководством дирижёра Валерия Гергиева. В завершение концерта в небо пустили яркий луч света.

Отмечалось, что многие люди пришли с лампадами и цветами. На стене «Крокус Сити Холла» появилась проекция со всеми жертвами теракта.

С первыми аккордами оркестра начался проливной дождь, однако никто не ушёл с концерта.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3878067" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Перед этим в память о погибших в теракте зажгли составленные из свечей фигуры журавлей.

В траурных мероприятиях возле «Крокус Сити Холла» приняли участие представители общественных организаций, волонтёры и все желающие почтить память погибших.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3878067" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Днём на месте стихийного мемориала у «Крокуса» архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома совершил панихиду.

Террористическая атака на «Крокус Сити Холл» была совершена вечером 22 марта.

По последним данным, в результате нападения погибли 144 человека. После нападения правоохранители задержали 12 человек, которых позже суд арестовал в качестве обвиняемых в организации теракта.