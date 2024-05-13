Воткинск, Удмуртия, 13 мая, 2024, 20:18 — ИА Регнум. Артисты Мариинского и Большого театров во главе с художественным руководителем Валерием Гергиевым завершили фестиваль «Гений места», который прошёл в городе Воткинске, на родине Петра Ильича Чайковского. Об этом 13 мая сообщила пресс-служба Мариинского театра.

(сс) Администрация президента России

Старт фестивалю был дан 22 марта в Тихвине, а с 10 по 12 мая он прошёл в Воткинске. Все события фестиваля прошли на сцене Дворца культуры «Юбилейный», недалеко от Благовещенского собора, где в детстве крестили композитора, и его музея-усадьбы.

Серия выступлений открылась 10 мая сольным концертом меццо-сопрано Зинаиды Царенко и завершилась 12 мая двумя концертами под управлением Гергиева. Прозвучали фрагменты из балета «Щелкунчик», симфония №4, увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» и симфония № 5.

11 мая Гергиев, артисты оперной труппы, Камерный хор Мариинского театра и Объединённый симфонический оркестр Мариинского и Большого театров представили оперу Чайковского «Иоланта» и три концертных программы с сочинениями композитора.

«Мы сделаем все возможное, чтобы через год провести здесь фестиваль на самом высоком уровне. Здесь живет много людей, растут дети. И мы хотим, чтобы здесь показывались спектакли! Я думаю, что это будет лучшим подарком всем, кто живёт на родине Петра Ильича Чайковского», — отметил Гергиев.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая президент России Владимир Путин поздравил Гергиева с днём рождения. Он пожелал имениннику здоровья, неиссякаемого вдохновения и успехов. Дирижёру исполнился 71 год.

В декабре 2023 года Гергиева назначили на пост генерального директора Большого театра сроком на пять лет. Кроме того, его избрали сопредседателем Союза театральных деятелей России.