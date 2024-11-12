Москва, 12 ноября, 2024, 21:31 — ИА Регнум. Дирижёр, генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев прокомментировал высокие цены на спектакли.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По его словам, ценообразование в возглавляемом им культурном учреждении условно делится на эконом и бизнес. Он отметил, что такая практика, распространена повсеместно.

«Во всём мире так билеты продаются. [Начиная] от первого класса, потом — бизнес-класс, потом — эконом-класс, эконом-комфорт и так далее», — приводит слова Гергиева издание «Абзац».

Как сообщало ИА Регнум, 4 ноября ректор Академии Русского балета имени Вагановой, народный артист РФ Николай Цискаридзе заявил, что цены на билеты в российские театры ненормально высоки. Он отметил, что в России, «где всё государственное», билет в театр не должен стоить сумму, сопоставимую с месячной зарплатой. По его словам, следствием такой ситуации подчас становится огромное количество пустых мест в зрительных залах.

В октябре пресс-служба Большого театра сообщила, что для борьбы со спекулянтами учреждение решило продавать посетителям исключительно именные билеты. Для их приобретения потребуются документы, удостоверяющие личность.

В ноябре 2023 года в очереди за билетами на новогоднюю постановку балета «Щелкунчик» в Большом театре в результате давки пострадали два человека. Стоявшие в очереди жаловались на перекупщиков и сложность получения перед покупкой билета необходимого браслета. Одна из собеседниц журналистов рассказала, что провела в очереди 59 часов, чтобы купить билет на «Щелкунчик» для дочери.