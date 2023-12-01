Москва, 1 декабря, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Назначение Валерия Гергиева руководителем Большого театра — это, безусловно, исторический день, считает народный артист России Денис Мацуев. Об этом он заявил 1 декабря корреспонденту ИА Регнум.

Алексей Дружинин/ РИА Новости Руководитель Большого театра Валерий Гергиев

По его словам, Гергиев — это фигура космического масштаба, и поэтому под его руководством Большой театр добьётся новых творческих побед.

«Гергиев возвёл бренд Мариинского до такой мировой узнаваемости, что его можно сравнить с кока-колой, — объяснил Мацуев. — Безусловно, бренд Большого театра не меньший. Многолетняя творческая среда там была и есть. И Гергиев наверняка привнесёт свой колорит, свою невероятную творческую энергию. Это будет выражено в новых творческих победах. Я в этом не сомневаюсь. Поэтому я желаю моему коллеге Валерию Абисаловичу выдержать это всё. А всему коллективу, всем труппам, и оперной, и балету, и оркестру огромных творческих свершений, премьер, открытия новых звёзд».

По словам Мацуева, он не сомневается, что всё это будет достигнуто уже в ближайшее время.

Ранее ИА Регнум сообщало, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Гергиева на пост генерального директора Большого театра сроком на пять лет.

С 1988 года Гергиев является художественным руководителем и генеральным директором Мариинского театра. Под его руководством театр превратился в масштабный театрально-концертный комплекс.

До этого, 30 ноября, Владимир Урин объявил о своём уходе с поста гендиректора Большого театра. Эту должность Урин занимал с июля 2013 года.

Сам Гергиев заявил, что назначение на пост генерального директора Государственного академического Большого театра (ГАБТ) — это большая ответственность. По его словам, он надеется, что ближайшие театральные сезоны и годы окажутся успешными, он уточнил, что считает, что сейчас важное время для работы в России, а не за границей.

В свою очередь вице-премьер правительства России Татьяна Голикова пообещала, что объединения Большого и Мариинского театров не произойдёт и каждый продолжит самостоятельную работу.