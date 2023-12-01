Москва, 1 декабря, 2023, 19:28 — ИА Регнум. Новый руководитель Большого театра Валерий Гергиев — это человек, обладающий неиссякаемой энергией. Об этом корреспонденту ИА Регнум 1 декабря заявил народный артист СССР Юрий Башмет.

Евгений Одиноков /РИА Новости

Ранее стало известно, что дирижёр и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев назначен на пост руководителя Большого театра.

«Мне очень приятно, что сегодня, в День открытия легендарного фестиваля «Декабрьские вечера», художественным руководителем которого я являюсь уже 25 лет, в жизни моего близкого друга, феноменально талантливого музыканта и дирижера Валерия Гергиева произошли такие события. Валера всем всё давно доказал, Большой театр — мировая, историческая, легендарная сцена. Мы дружим с Валерой лет сорок. Он человек, обладающий, помимо таланта, ярких музыкальных достижений, просто неиссякаемой энергией. С нетерпением жду новых спектаклей, ярких постановок в Большом. И хочу пожелать Валере от всей души удачи!» — сказал Башмет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Гергиева на пост генерального директора Большого театра сроком на пять лет.

С 1988 года Гергиев является художественным руководителем и генеральным директором Мариинского театра. Под его руководством театр превратился в масштабный театрально-концертный комплекс.

До этого, 30 ноября, Владимир Урин объявил о своём уходе с поста гендиректора этого театра. Эту должность Урин занимал с июля 2013 года.

Сам Гергиев заявил, что назначение на пост генерального директора Государственного академического Большого театра (ГАБТ) — это большая ответственность. По его словам, он надеется, что ближайшие театральные сезоны и годы окажутся успешными, и уточнил, что считает, что сейчас важное время для работы в России, а не за границей.

В беседе с ИА Регнум народный артист России Денис Мацуев заявил, что назначение Валерия Гергиева руководителем Большого театра — это, безусловно, исторический день, так как Гергиев — фигура космического масштаба, и поэтому под его руководством Большой театр добьётся новых творческих побед.

В свою очередь, вице-премьер правительства России Татьяна Голикова пообещала, что объединения Большого и Мариинского театров не случится и каждый продолжит самостоятельную работу.