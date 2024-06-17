Ломоносов, Санкт-Петербург, 17 июня, 2024, 20:09 — ИА Регнум. Музыкальный фестиваль «Гений места», посвящённый празднованию 142-й годовщины со дня рождения композитора Игоря Стравинского, прошёл на его малой родине, в дворцовом комплексе Ораниенбаума (Ломоносова), сообщила 17 июня пресс-служба Мариинского театра на своём сайте.

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Дирижёр Валерий Гергиев, артисты балетной труппы и симфонический оркестр Мариинского театра дали грандиозный общедоступный гала-концерт 16 июня в Южном дворе Большого Меншиковского дворца в музее-заповеднике «Петергоф».

В программу вошли дуэты Жар-птицы и Ивана, Принцессы и Ивана из балета «Жар-птица» в исполнении солистов балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра Анны Самостреловой и Сергея Уманца, монолог Петрушки из одноимённого балета в исполнении артиста балетной труппы Мариинского театра Владислава Шумакова, оркестровая фантазия «Фейерверк», музыка балета «Игра в карты» и сюита из балета «Жар-птица» Стравинского.

«В этом году мы проводим настоящий полноценный фестиваль и здесь, и в Санкт-Петербурге — за эти три-четыре дня прозвучит около пятидесяти произведений Стравинского. Здесь, в Ораниенбауме, мне кажется, на ближайшие десять-пятнадцать лет открываются гигантские возможности, которые предоставляет этот уникальный, без преувеличения, памятник архитектуры и истории России», — отметил Гергиев.

Выступление предварил закрытый аудиопроменад по Ораниенбауму, который позволил по-новому взглянуть на биографию Стравинского, и интерактивное театрализованное представление, где актёры вступили со зрителями в диалог об искусстве и о его месте в жизни, отметила пресс-служба. Инициативу подготовило Русское музыкальное общество в рамках специальной фестивальной программы.

17 июня на родине Стравинского состоялся ещё один концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением дирижёров Андрея Иванова и Хаожаня Ли. Прозвучали Две сюиты для малого оркестра и сюита из балета «Жар-птица» (редакция 1919 года) Стравинского. Программа была дополнена «Испанским каприччио» Римского-Корсакова.

В Санкт-Петербурге 17 июня также проходят события в рамках фестиваля. На новой сцене даны три балета на музыку Стравинского: «Свадебка», «Поцелуй феи» и премьера, выпущенная специально ко дню рождения композитора, — «Концертные танцы». В Концертном зале Мариинского театра прозвучала опера-оратория Стравинского «Царь Эдип».

Фестиваль продолжится 18 июня исполнением вокальной музыки композитора в Концертном зале Мариинского театра. Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры и Росконцерта.

Как передавало ИА Регнум, 3 июня в Смоленске прошёл фестиваль, приуроченный к 220-летию со дня рождения композитора Михаила Глинки. Камерный концерт солистов оперной труппы Мариинского театра открыл «музыкальные приношения». В Концертном зале имени М. И. Глинки Смоленской областной филармонии выступили Ярамир Низамутдинов, Кристина Капицына, Дмитрий Григорьев и Дарья Рябоконь, Елена Самарина. Они исполнили романсы и песни Глинки.

13 мая артисты Мариинского и Большого театров во главе с художественным руководителем Валерием Гергиевым завершили фестиваль «Гений места», который прошёл в городе Воткинске, на родине Петра Чайковского. Старт фестивалю был дан 22 марта в Тихвине, с 10 по 12 мая он прошёл в Воткинске. События фестиваля прошли на сцене Дворца культуры «Юбилейный», недалеко от Благовещенского собора, где в детстве крестили композитора, и его музея-усадьбы.