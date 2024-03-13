Материалы с тегом «TikTok»
Конгресс США поддержал законопроект о возможном запрете TikTok
Палата представителей Конгресса США 13 марта поддержала законопроект, допускающий запрет работы в стране социальной сети TikTok. «За» проголосовали 352 члена нижней палаты Конгресса, против — 65. Законопроект требует, чтобы у платформы не было связей с любой «контролируемой Китаем структурой», в...
13 марта 2024
В TikTok осудили попытки запрета соцсети в США
Попытки правительства Соединённых Штатов Америки запретить социальную сеть TikTok соразмерны лишению 170 миллионов американцев конституционного права на свободу выражения. Об этом в четверг, 7 марта, сообщило агентство Reuters. «Этот законопроект имеет предопределённый исход: тотальный запрет...
8 марта 2024
Специалисты удивились отсутствию реакции на цензуру США в отношении TikTok
Хотя США во многих странах мира по-прежнему не воспринимаются как оплот цензуры, тональность, с которой они намерены запретить TikTok, это явный ультиматум, а никак не призыв к компромиссу. Тогда как в России, например, доступ к ресурсам компании Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) был...
7 марта 2024
Певица Sia выложила видео с танцующей под её трек парой из Самары
Австралийская певица Sia выложила видео с танцующей парой из заснеженной Самары в своём TikTok. На кадрах пара танцует вальс под новогоднюю песню певицы под названием «Snowman». Всё это происходит на тротуаре около пересечения Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной в Самаре. За спиной...
3 ноября 2023
TikTok оштрафовали на 2 млн рублей за неудаление ЛГБТ-контента
Мировой судья в Москве оштрафовал TikTok на 2 млн рублей за неудаление ЛГБТ-контента. Компанию оштрафовали за публикацию четырёх видеороликов с демонстрацией нетрадиционных отношений. Суд признал TikTok виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы...
24 августа 2023
В Китае обвинили TikTok в присоединению к пропаганде Запада против России
Китайские военные считают, что TikTok присоединился к западным социальным и информационным платформам в проведении пропагандистской компании против России на фоне её спецоперации на Украине. Об этом говорят результаты исследования экспертов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), которое...
21 апреля 2023