Вашингтон, 7 апреля, 2025, 04:39 — ИА Регнум. Сделка по приобретению активов социальной сети TikTok в Соединённых Штатах сорвалась из-за пересмотра Китаем условий соглашения после ввода Белым домом дополнительных таможенных пошлин на всю китайскую продукцию. Об этом 6 апреля заявил президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами.

Иван Шилов ИА Регнум TikTok, США

«У нас была сделка, вернее, мы к ней были довольно близки, но затем Китай поменял условия из-за пошлин. Если бы я хоть немного снизил пошлины, они бы одобрили эту сделку за 15 минут», — пояснил Трамп.

Американский лидер не уточнил, какие именно условия были изменены, но отметил, что создавшаяся ситуация наглядно «показала силу пошлин».

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Трамп подписал указ о продлении работы социальной сети TikTok в стране на 75 дней с целью завершения сделки о реструктуризации интернет-сервиса.

Трамп выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Китаем, констатируя, что Пекин «не слишком рад» ответным пошлинам США, и делая вывод, что пошлины являются самым мощным экономическим инструментом, который важен для национальной безопасности.

Как заявил президент США Трамп, Вашингтон сможет снизить пошлины на китайские товары в том случае, если сделка по TikTok окажется успешной. Трамп пояснил, что каждый процент пошлины на импорт приносит США больше, чем TikTok. При этом он уточнил, что сделка с TikTok «будет в интересах США», к тому же сроки её заключения можно продлить.

Владелец TikTok — китайская корпорация ByteDance — откладывает переговоры о продаже приложения в США, ожидая одобрения правительства КНР на фоне введения новых пошлин на импорт китайских товаров в США. При этом утверждается, что власти Китая склоняются к «жёсткой позиции» и, возможно, вместо одобрения продажи сервиса решат прекратить работу TikTok в США.

Администрация Трампа разрабатывает механизм по «спасению» социальной сети, согласно которому сервис должен перейти американской компании Oracle. Уточняется, что Трамп ведёт переговоры о покупке TikTok с несколькими участниками рынка.