Вашингтон, 27 марта, 2025, 02:17 — ИА Регнум. Вашингтон сможет снизить пошлины на китайские товары в том случае, если сделка по TikTok окажется успешной. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА Регнум TikTok, США

«Может быть, я немного снижу пошлины, чтобы сделка произошла», — сказал 26 марта американский лидер журналистам, отвечая на вопрос может ли Китай участвовать в параметрах сделки.

Трамп пояснил, что каждый процент пошлины на импорт приносит США больше, чем TikTok. При этом уточнил, что сделка с TikTok «будет в интересах США», к тому же сроки её заключения можно продлить. Якобы «есть на это полномочия».

Как сообщало ИА Регнум, ситуацию вокруг соцсети TikTok в США намерен обсудить с китайскими властями Белый дом. Об этом 19 февраля заявил Трамп в беседе с журналистами. По мнению президента, хорошим решением было бы сохранить TikTok на плаву и продать его тому, кто им займётся.

Владелец TikTok — китайская корпорация ByteDance — откладывает переговоры о продаже приложения в США, ожидая одобрения правительства КНР на фоне введения новых пошлин на импорт китайских товаров в США. При этом утверждается, что власти Китая склоняются к «жёсткой позиции» и, возможно, вместо одобрения продажи сервиса решат прекратить работу TikTok в США.

Администрация Трампа разрабатывает механизм по «спасению» социальной сети, согласно которому сервис должен перейти американской компании Oracle. Уточняется, что Трамп ведёт переговоры о покупке TikTok с несколькими участниками рынка.