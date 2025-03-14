Лондон, 14 марта, 2025, 18:27 — ИА Регнум. Управление комиссара по информации Великобритании (ICO) инициировало расследование в отношении TikTok, Reddit и Imgur по вопросам защиты персональных данных несовершеннолетних.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

ICO проверит, как эти платформы обрабатывают данные пользователей в возрасте 13–17 лет и соблюдают требования по возрастной верификации. ICO заявило, что TikTok использует личные данные подростков для алгоритмов рекомендаций. Reddit и Imgur также находятся под проверкой в связи с обработкой данных несовершеннолетних.

Представители TikTok уточнили, что платформа имеет меры для обеспечения безопасности и конфиденциальности пользователей. Представители Reddit сообщили, что они работают с регулятором и планируют внести изменения, чтобы соответствовать британским стандартам. Imgur пока не прокомментировал ситуацию.

В случае обнаружения нарушений ICO потребует объяснений от компаний.

В 2023 году ICO наложило штраф в размере 12,7 млн фунтов стерлингов на TikTok за обработку данных детей младше 13 лет без согласия родителей.

Британия недавно приняла законы, усиливающие требования к социальным сетям, включая обязательную защиту детей от вредного контента и обязательные возрастные проверки. Платформы, такие как Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и TikTok, должны изменить свои алгоритмы, чтобы снизить риски воздействия вредного контента на несовершеннолетних.

«Алгоритмы западных платформ целенаправленно вовлекают подростков в бесконечный поток материалов, зачастую вредных или опасных. Даже после наложения крупных штрафов, как в случае с TikTok, иностранные социальные сети продолжают нарушать правила, так как прибыль от использования данных превышает возможные издержки», — отметил член Комитета Государственной Думы РФ Антон Немкин.

Журналист Александр Малькевич подчеркнул, что российские социальные сети безопасны для детей, так как их модерация эффективно блокирует нежелательный контент.

Как сообщало ИА Регнум, с 19 января в США вступил в силу запрет на использование TikTok. Американским пользователям стало недоступно приложение, а также оно не отображается в результатах поиска в App Store.

После инаугурации 20 января президент США Дональд Трамп подписал указ о 75-дневной отсрочке блокировки TikTok на территории страны.