Вашингтон, 8 февраля, 2025, 22:49 — ИА Регнум. Американский предприниматель и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск отказался подавать заявку на покупку соцсети TikTok, принадлежащую китайской корпорации ByteDance. Об этом бизнесмен сообщил 8 февраля на конференции в Германии, видеозапись с его выступлением опубликована на YouTube-канале Welt Documentary.

Global Look Press

Маск впервые прокомментировал возможность приобретения им соцсети TikTok, которую в США пытались запретить из соображений национальной безопасности.

«Я не подавал заявку на покупку TikTok. У меня нет никаких планов относительно того, что бы я делал, если бы у меня был TikTok… Я не горю желанием купить TikTok», — уточнил Маск.

Как пояснил предприниматель, он предпочитает создавать компании «с нуля», а не приобретать что-то по экономическим причинам. По его словам, единственным исключением была покупка соцсети Twitter, которую Маск приобрёл, чтобы «сохранить свободу слова».

Маск отметил, что он мог бы изучить алгоритм работы соцсети TikTok, чтобы улучшить работу приложения. При этом бизнесмен подчеркнул, что сам он не пользуется данной соцсетью.

Ранее ИА Регнум сообщало, что владелец сервиса создания и просмотра коротких видео TikTok — китайская корпорация ByteDance — откладывает переговоры о продаже приложения в США, ожидая одобрения правительства КНР на фоне введения новых пошлин на импорт китайских товаров в США. При этом утверждается, что власти Китая склоняются к «жёсткой позиции» и, возможно, вместо одобрения продажи сервиса решат прекратить работу TikTok в США.

Администрация президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа разрабатывает механизм по «спасению» социальной сети TikTok, согласно которому сервис должен перейти американской компании Oracle. Уточняется, что Трамп ведёт переговоры о покупке TikTok с несколькими участниками рынка.

19 января видеосервис TikTok стал недоступен на территории США из-за вступления в силу закона, запрещающего работу платформы в стране. Ранее, в апреле прошлого года, действующий на тот момент президент США Джозеф Байден подписал закон, согласно которому TikTok могут запретить в США. Владельцу приложения ByteDance дали девять месяцев на продажу площадки. Срок закончился как раз 19 января.

Трамп после инаугурации 20 января принял решение о 75-дневной отсрочке блокировки TikTok на территории страны и подписал соответствующий исполнительный указ. При этом сообщалось, что теоретически он открыт идее приобретения социальной сети американским предпринимателем Илоном Маском или председателем совета директоров корпорации Oracle Ларри Эллисоном.