Москва, 12 марта, 2025, 17:40 — ИА Регнум. Украинский тиктокер Артур Бабич подал документы на получение российского гражданства. Об этом он заявил в своём Telegram-канале.

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«А я вот приехал в миграционный центр, чтобы податься на гражданство. Такие дела. Поэтому, уважаемые журналисты, перестаньте меня называть украинским тиктокером», — указал он в публикации.

Бабич родился и вырос в Кривом Роге, однако позже его заметил и принял в свой состав российский тиктокерский дом Dream Team House, в котором он состоял вплоть до 2022 года.

После начала спецоперации Бабич вместе с другим популярным тиктокером Даней Милохиным покинул Россию и переехал на непродолжительное время в США. Он также успел пожить в Армении. На его родной Украине блогера прозвали предателем и даже угрожали ему расправой.

Как передавало ИА Регнум, в конце декабря 2024 года Бабич принял решение навсегда переехать жить в Россию. Блогер обосновал это тем, что именно в России сконцентрирована большая часть его аудитории, а также, по его словам, переезд облегчит ему процесс производства контента.

8 сентября 2023 года Милохин тоже вернулся в Москву из Дубая. Однако глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина тогда предложила Минобороны отправить блогера в армию. Она пояснила, что так он сможет доказать свою верность России. Уже на следующий день Милохин улетел обратно в Дубай.