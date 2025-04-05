Вашингтон, 5 апреля, 2025, 04:41 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении работы социальной сети TikTok в стране на 75 дней с целью завершения сделки о реструктуризации интернет-сервиса. Об этом 4 апреля политик написал в своей соцсети Truth Social.

Иван Шилов ИА Регнум TikTok, США

«Моя администрация очень упорно работает над сделкой по спасению TikTok, и мы добились огромного прогресса. Сделка требует дополнительной работы, чтобы были получены все необходимые разрешения. Потому я подписываю исполнительный указ, чтобы обеспечить работу TikTok еще на 75 дней», — пояснил американский лидер.

Трамп выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Китаем, констатируя, что Пекин «не слишком рад» ответным пошлинам США, и делая вывод, что пошлины являются самым мощным экономическим инструментом, который важен для национальной безопасности. Трамп подчеркнул, что власти США не хотят отключения TikTok и ждут взаимодействия с владельцем ресурса и Китаем для заключения сделки.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил президент США Трамп, Вашингтон сможет снизить пошлины на китайские товары в том случае, если сделка по TikTok окажется успешной. Трамп пояснил, что каждый процент пошлины на импорт приносит США больше, чем TikTok. При этом он уточнил, что сделка с TikTok «будет в интересах США», к тому же сроки её заключения можно продлить.

Владелец TikTok — китайская корпорация ByteDance — откладывает переговоры о продаже приложения в США, ожидая одобрения правительства КНР на фоне введения новых пошлин на импорт китайских товаров в США. При этом утверждается, что власти Китая склоняются к «жёсткой позиции» и, возможно, вместо одобрения продажи сервиса решат прекратить работу TikTok в США.

Администрация Трампа разрабатывает механизм по «спасению» социальной сети, согласно которому сервис должен перейти американской компании Oracle. Уточняется, что Трамп ведёт переговоры о покупке TikTok с несколькими участниками рынка.