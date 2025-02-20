Вашингтон, 20 февраля, 2025, 07:00 — ИА Регнум. Ситуацию вокруг соцсети TikTok в США намерена обсудить с китайскими властями администрация Соединенных Штатов. Об этом 19 февраля заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами пула Белого дома на борту своего самолета, возвращавшегося в Вашингтон из штата Флорида.

Solen Feyissa TikTok

«В TikTok заинтересовано много людей, и у нас есть шанс сделать что-то хорошее, мы также будем разговаривать с Китаем», — пояснил американский лидер.

По мнению Трампа, хорошим решением было бы сохранить TikTok на плаву и продать его тому, кто займётся соцсетью.

Ранее ИА Регнум сообщало, что владелец сервиса создания и просмотра коротких видео TikTok — китайская корпорация ByteDance — откладывает переговоры о продаже приложения в США, ожидая одобрения правительства КНР на фоне введения новых пошлин на импорт китайских товаров в США. При этом утверждается, что власти Китая склоняются к «жёсткой позиции» и, возможно, вместо одобрения продажи сервиса решат прекратить работу TikTok в США.

Администрация президента Соединённых Штатов Америки Трампа разрабатывает механизм по «спасению» социальной сети TikTok, согласно которому сервис должен перейти американской компании Oracle. Уточняется, что Трамп ведёт переговоры о покупке TikTok с несколькими участниками рынка.

Трамп после инаугурации 20 января принял решение о 75-дневной отсрочке блокировки TikTok на территории страны и подписал соответствующий исполнительный указ. При этом сообщалось, что теоретически он открыт идее приобретения социальной сети американским предпринимателем Илоном Маском или председателем совета директоров корпорации Oracle Ларри Эллисоном. Однако Маск отказался подавать заявку на покупку соцсети TikTok, так как предпочитает создавать компании «с нуля», а не приобретать что-то по экономическим причинам. По словам бизнесмена, единственным исключением была покупка соцсети Twitter.