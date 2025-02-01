Астана, 1 февраля, 2025, 13:42 — ИА Регнум. TikTok после обращения министерства культуры и информации Казахстана удалил содержащую нецензурную брань в адрес русских песню «Йоу, орыстар» («Йоу, русские»), сообщил в субботу, 1 февраля, заместитель главы ведомства Евгений Кочетов.

Jens Kalaene/Global Look Press

«По состоянию на 27.01.2025 года меры по удалению противоправного контента приняты администрацией онлайн-платформы TikTok», — заявил Кочетов, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

По этим данным, песня или её фрагменты были опубликованы на ресурсах и площадках TikTok, YouTube и «ВКонтакте». Администрациям всех площадок ведомством были направлены обращения.

21 января полиция Алма-Аты сообщила о задержании и начале досудебного расследования в отношении блогера Темирлана Енсебека, разместившего в своем паблике песню «Йоу, орыстар» с признаками разжигания межнациональной розни. Автор песни также разыскивается полицией.

Как передавало ИА Регнум, ранее в январе полиция Казахстана объявила в международный розыск блогера Дану Орманбаеву, против которой ведётся расследование по делу о разжигании межнациональной розни. С заявлением обратилась русскоязычная жительница Алма-Аты, сообщившая полиции об угрозах и оскорблениях по языковому и национальному признаку со стороны Орманбаевой.