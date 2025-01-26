Вашингтон, 26 января, 2025, 11:35 — ИА Регнум. Администрация президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа разрабатывает механизм по «спасению» социальной сети TikTok, согласно которому сервис должен перейти американской компании Oracle. Об этом 26 января сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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План американских властей состоит в том, что китайский владелец сервиса ByteDance сохранит миноритарную долю, при этом алгоритмы приложения, сбор данных и обновление программного обеспечения перейдёт под контроль Oracle.

«Цель Oracle в том, чтобы обеспечивать надзор за тем, что происходит с TikTok», — рассказал один из источников.

Он добавил, что китайский владелец не уйдёт из бизнеса полностью, но его доля в компании будет минимальной.

Reuters уточняет, что Трамп ведёт переговоры о покупке TikTok с несколькими участниками рынка. Вероятно, он примет решение о судьбе приложения в ближайшие 30 дней.

19 января видеосервис TikTok стал недоступен на территории США из-за вступления в силу закона, запрещающего работу платформы в стране. Ранее, в апреле прошлого года, действующий на тот момент президент США Джо Байден подписал закон, согласно которому TikTok могут запретить в США. Владельцу приложения ByteDance дали девять месяцев на продажу площадки. Срок закончился как раз 19 января.

Трамп после инаугурации 20 января принял решение о 75-дневной отсрочке блокировки TikTok на территории страны и подписал соответствующий исполнительный указ. При этом сообщалось, что теоретически он открыт идее приобретения социальной сети американскими предпринимателями Илоном Маском или председателем совета директоров корпорации Oracle Ларри Эллисоном.