Вашингтон, 10 апреля, 2025, 00:20 — ИА Регнум. Соглашение о продаже сервиса TikTok будет отложено до урегулирования торгового спора между Вашингтоном и Пекином. Об этом 9 апреля заявил президент США Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА Регнум TikTok, США

Во время общения с журналистами в Белом доме Трамп отметил, что сейчас Китай не очень жаждет подписывать сделку.

«У нас есть договоренность с некоторыми очень хорошими людьми, с очень богатыми компаниями, которые отлично справятся с этой задачей», — отметил американский лидер.

Придётся подождать и понять, что будет дальше с Китаем, резюмировал он.

Как сообщало ИА Регнум, по сведениям агентства Reuters, администрация Трампа разрабатывает механизм по «спасению» TikTok, согласно которому сервис должен перейти американской компании Oracle. При этом Трамп ведёт переговоры о покупке соцсети с несколькими участниками рынка.

Владелец TikTok — китайская корпорация ByteDance — откладывает переговоры о продаже приложения в США, ожидая одобрения правительства КНР на фоне введения новых пошлин на импорт китайских товаров в США. Власти Китая склоняются к «жёсткой позиции» и, возможно, вместо одобрения продажи сервиса решат прекратить работу TikTok в США.

США могут снизить пошлины на китайские товары в том случае, если сделка по TikTok окажется успешной, заявил Трамп. Он пояснил, что каждый процент пошлины на импорт приносит США больше, чем TikTok. По его словам, сделка с TikTok «будет в интересах США», к тому же сроки её заключения можно продлить.

Трамп 4 апреля подписал указ о продлении работы социальной сети TikTok в США на 75 дней с целью завершения сделки о реструктуризации интернет-сервиса.