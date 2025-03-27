Основатель компании ByteDance возглавил рейтинг богатейших людей Китая
Рейтинг богатейших людей Китая возглавил Чжан Имин, чья компания владеет TikTok
Пекин, 27 марта, 2025, 15:54 — ИА Регнум. Основатель компании ByteDance (владеет сервисом TikTok) Чжан Имин впервые возглавил рейтинг богатейших людей Китая. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.
«Чжан Имин, владелец ByteDance Ltd., впервые стал самым богатым человеком Китая», — говорится в сообщении агентства.
В 2024 году состояние предпринимателя увеличилось на $13,6 млрд и на 27 марта достигло отметки в 57,5 млрд долларов. Более того, теперь, согласно индексу миллиардеров агентства, Имин занимает третье место по богатству в Азии после владельца Reliance Industries Мукеша Амбани и основателя конгломерата Adani Group Гаутама Адани.
Второе место рейтинга самых богатых людей КНР занял соучредитель компании Tencent Holdings Пони Ма с капиталом $56,6 млрд долларов, а на третьем месте расположился глава компании по производству бутилированной воды и безалкогольных напитков Nongfu Spring Чжун Шаньшань с состоянием в 54,1 млрд долларов.
Как передавало ИА Регнум, в феврале американский бизнесмен и глава департамента по повышению эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск занял первую строчку в рейтинге супермиллиардеров с состоянием более 419,4 млрд долларов.
В рейтинг вошли 24 богатейших человека планеты по состоянию на февраль 2025 года. Второе место занял основатель Amazon Джефф Безос с 263,8 млрд долларов, а гендиректор Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг расположился на пятом месте с 220,8 млрд долларов.
The Wall Street Journal (WSJ) уточняет, что суммарное состояние 24 богатейших людей мира составляет чуть более 3,3 трлн долларов.