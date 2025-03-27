Пекин, 27 марта, 2025, 15:54 — ИА Регнум. Основатель компании ByteDance (владеет сервисом TikTok) Чжан Имин впервые возглавил рейтинг богатейших людей Китая. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

AP/TASS

«Чжан Имин, владелец ByteDance Ltd., впервые стал самым богатым человеком Китая», — говорится в сообщении агентства.

В 2024 году состояние предпринимателя увеличилось на $13,6 млрд и на 27 марта достигло отметки в 57,5 млрд долларов. Более того, теперь, согласно индексу миллиардеров агентства, Имин занимает третье место по богатству в Азии после владельца Reliance Industries Мукеша Амбани и основателя конгломерата Adani Group Гаутама Адани.

Второе место рейтинга самых богатых людей КНР занял соучредитель компании Tencent Holdings Пони Ма с капиталом $56,6 млрд долларов, а на третьем месте расположился глава компании по производству бутилированной воды и безалкогольных напитков Nongfu Spring Чжун Шаньшань с состоянием в 54,1 млрд долларов.

Как передавало ИА Регнум, в феврале американский бизнесмен и глава департамента по повышению эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск занял первую строчку в рейтинге супермиллиардеров с состоянием более 419,4 млрд долларов.

В рейтинг вошли 24 богатейших человека планеты по состоянию на февраль 2025 года. Второе место занял основатель Amazon Джефф Безос с 263,8 млрд долларов, а гендиректор Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг расположился на пятом месте с 220,8 млрд долларов.

The Wall Street Journal (WSJ) уточняет, что суммарное состояние 24 богатейших людей мира составляет чуть более 3,3 трлн долларов.