Материалы с тегом «Северо-Крымский канал»
Гидролог заявил, что можно восстановить подачу воды в Северо-Крымский канал
Для восстановления подачи воды в Северо-Крымский канал нужно построить насосную станцию, которая будет запитываться из Днепра. О своей идее РИА Новости рассказал главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов. «Напор на головной части канала просто...
24 июля 2023
Сальдо предупредил о потере урожая в Херсонской области
Урожай в Херсонской области будет утерян в результате пересыхания Каховского магистрального и Северо-Крымского каналов. Об этом 20 июля заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия-24». «В связи с тем, что Каховский магистральный канал и Северо-Крымский сейчас...
20 июля 2023
В Крыму назвали итоговую сумму иска к Украине по водной блокаде
Итоговая сумма иска к Украине по возмещению ущерба от водной блокады Крыма составит более одного триллиона рублей, сообщил 8 июля в эфире регионального телеканала «Крым-24» председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. «Мы начали с водной блокады, вывели подтверждённый документами ущерб...
8 июля 2023
Ущерб Крыму от водной блокады может превысить 1 трлн рублей
Ущерб Крымскому полуострову от водной блокады может составить более 1 трлн рублей. Такую цифру озвучил РИА Новости глава комитета по законодательству парламента Крыма, замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов. Отмечается, что к уже зарегистрированному иску в арбитражном...
4 июля 2023
За водную блокаду Крыма иск предъявили трём украинским ответчикам
Трём украинским ответчикам предъявлен иск по водной блокаде Крыма, сообщил глава комитета по законодательству республиканского парламента, замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов. По его словам, ответчиками в суде выступят министерство защиты окружающей среды и...
4 июля 2023
Аксёнов: угрозы подтопления в Крыму из-за повреждения Каховской ГЭС нет
Угрозы подтопления в Крыму из-за повреждения Каховской ГЭС нет, но уровень воды в Северо-Крымском канале может снизиться. Об этом 6 июня заявил глава Крыма Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале. «По поводу ситуации, связанной с подрывом Каховской ГЭС. Угрозы подтопления в Крыму нет», — написал...
6 июня 2023
Первая насосная станция Северо-Крымского канала заработала в Крыму
В Джанкойском районе Крыма 18 апреля запустили первую насосную станцию Северо-Крымского канала. Как сообщил журналистам советник председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Роман Захаров, начала заполняться Красногвардейская ветка канала. Чиновник заявил, что...
18 апреля 2023