Херсон, 20 июля, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Урожай в Херсонской области будет утерян в результате пересыхания Каховского магистрального и Северо-Крымского каналов. Об этом 20 июля заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия-24».

Алексей Коновалов/ТАСС

«В связи с тем, что Каховский магистральный канал и Северо-Крымский сейчас оказались без воды. Вот именно из-за этого будет утерян урожай», — сказал Сальдо.

Он добавил, что после теракта на Каховской ГЭС проблемы с водоснабжением ударят в первую очередь по урожайности овощных культур.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 6 июня в результате очередного обстрела со стороны ВСУ некоторые задвижки Каховской ГЭС оказались разрушены. В результате вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Более 30 населённых пунктов были полностью или частично затоплены. Власти Херсонской области ввели в регионе режим ЧС.

В результате ЧП на Каховской ГЭС в Херсонской области погибли 55 человек. В областных больницах — в Геническе, Скадовске, Каланчаке — на лечении находятся 154 жителя затопленных прибрежных районов.