Симферополь, 6 июня, 2023, 10:20 — ИА Регнум. Угрозы подтопления в Крыму из-за повреждения Каховской ГЭС нет, но уровень воды в Северо-Крымском канале может снизиться. Об этом 6 июня заявил глава Крыма Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале.

Сергей Мальгавко/ТАСС Глава Республики Крым Сергей Аксенов

«По поводу ситуации, связанной с подрывом Каховской ГЭС. Угрозы подтопления в Крыму нет», — написал Аксёнов.

По его словам, есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть. Сейчас запасы воды в нём — около 40 млн кубометров. Кроме того, водохранилища заполнены на 80%, даже те, в которых ранее было 15–20%.

Глава Крыма добавил, что питьевой воды в регионе более чем достаточно. В настоящее время ведутся работы по минимизации потерь воды в канале.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 6 июня верхняя часть Каховской ГЭС разрушилась в результате обстрелов со стороны Украины. При этом разрушились уже 14 из 28 пролётов.

В настоящее время происходит нерегулируемый сброс воды. Жителей прибрежных населённых пунктов предупредили о возможной эвакуации.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что повреждения Каховской ГЭС никак не скажутся на водоснабжении города. Он отметил, что Севастополь пользуется собственным водохранилищем, запасы воды находятся на максимуме, кроме этого, имеются резервные источники водоснабжения.