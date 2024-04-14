Симферополь, 14 апреля, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Северо-Крымский канал в перспективе можно будет снова заполнить водой из Днепра, заявил 14 апреля глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Сергей Мальгавко/ТАСС

Возобновление работы канала имеет важное значение для хозяйственной деятельности на полуострове, в частности, для выращивания риса, отметил Константинов в интервью «РИА Новости».

«Вода, безусловно, в Крыму будет. Через Северо-Крымский канал она попадёт или через систему насосов, или естественным стоком. А полную хозяйственную стратегию можно будет формировать после окончания СВО», — сказал спикер парламента Крыма.

Как передавало ИА Регнум, в 2014 году после возвращения Крыма в состав России киевский режим прекратил подачу воды по Северо-Крымскому каналу. ВС РФ разблокировали его в феврале 2022 года, после начала специальной военой операции. В июне 2023 года после разрушения ВСУ Каховской ГЭС вода снова перестала поступать в канал. Глава Крыма Сергей Аксёнов заявлял, что Северо-Крымский канал возобновит полноценную работу после окончания СВО.

Константинов ранее отмечал, что киевский режим причинил Крыму ущерб водной блокадой на сумму около шести триллионов рублей.

В октябре 2023 года Арбитражный суд Крыма удовлетворил первый иск правительства республики к Украине об ущербе из-за водной блокады на 152,6 млрд рублей. Суд удовлетворил исковые требования в полном объёме, решив взыскать указанную сумму в пользу бюджета республики с министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственного агентства водных ресурсов Украины и киевского «Управления Северо-Крымского канала».

Действия Украины при организации водной блокады Крыма были умышленными, но им не удалось реализовать свои преступные замыслы потому, что республике помогла Россия, отмечал ранее Константинов.