Симферополь, 18 апреля, 2024, 20:21 — ИА Регнум. Республика Крым, которой уже в течение 10 лет бессменно руководит Сергей Аксёнов, играет важную роль в формировании общей безопасности России. Также в регионе отмечается благоприятная социально-экономическая ситуация, которая при этом имеет хороший потенциал для дальнейшего развития.

Илья Питалев/РИА Новости

Такой оценкой поделился с корреспондентом ИА Регнум директор Центра политического анализа Павел Данилин, комментируя информацию о том, что президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу по видеосвязи с главой Крыма.

«Крым это и активное строительство, и сельское хозяйство. Это одно из трёх популярнейших туристических направлений в России. Причём несмотря на сложную геополитическую ситуацию, туристический поток растёт. Реализуются крупнейшие инфраструктурные проекты, в частности, огромный проект «Золотые пески России». По итогам реализации проекта Крым будет способен принимать до миллиона туристов ежегодно», — отметил собеседник ИА Регнум.

Конечно, необходимо и очень перспективно дальнейшее развитие, уточнил эксперт. Недаром президент в ходе общения с главой полуострова обратил внимание, в частности, что необходимо организовать съезды к побережью с трассы «Таврида».

«В контексте безопасности Крым, естественно, является важнейшим форпостом России. Поэтому особенное внимание к региону в этой связи понятно. Думаю, не зря глава государства поддержал решение Аксёнова выдвинуть кандидатуру на третий срок главы республики. Это, кстати, говорит о том, что и кадровая политика президента успешна. Аксёнов достаточно давно руководит Крымом, но особенно существенно, что стратегический потенциал этого важного региона страны ещё не до конца раскрыт. Есть куда стремиться», — прокомментировал Данилин.

Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи по видеосвязи 18 апреля поинтересовался у главы Республики Крым Сергея Аксёнова его оценкой ситуации в регионе. Поблагодарив главу государства за его внимание к полуострову, руководитель региона затронул тему специальной военной операции, подчеркнув, что ею сейчас живёт вся страна. Главная задача в связи с этим — это забота о семьях военнослужащих, а именно «поддержка военнослужащих по всем направлениям без исключения».

Глава Крыма уточнил, что на полуострове сформировали социальные паспорта семей всех военнослужащих, а также полностью скоординировали работу с Фондом «Защитники Отечества». Кроме того, в регионе приняли 12 мер поддержки военнослужащих по различным направлениям, которые полностью координирует и осуществляет руководящий состав Совета министров Крыма и муниципалитетов.

Также Аксёнов доложил о предотвращении диверсионных действий в республике. По его словам, за 10 лет в Крыму были задержаны все выявленные диверсионные группы. Глава полуострова уточнил, что ситуация в сфере безопасности находится под контролем, профильные органы действуют на упреждение.

Президент поблагодарил Аксёнова за работу и поддержал его намерение выдвигаться снова на пост главы региона. Как отметил Путин, он не сомневается в том, что жители Крыма поддержат Аксёнова.