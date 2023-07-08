Симферополь, 8 июля, 2023, 21:35 — ИА Регнум. Итоговая сумма иска к Украине по возмещению ущерба от водной блокады Крыма составит более одного триллиона рублей, сообщил 8 июля в эфире регионального телеканала «Крым-24» председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы начали с водной блокады, вывели подтверждённый документами ущерб бюджета Республики Крым. Это 152,2 млрд рублей», — заявил он.

Константинов добавил, что эта сумма не касается предпринимателей, общественных организаций и так далее. По его словам, будет разбирательство, должна быть запрошена экспертиза по разным ведомствам.

«Конечно, этот иск вырастет и превысит цифру в 1 трлн рублей, мы это уже понимаем, дальше — продуктовая блокада и так далее», — сказал глава крымского Госсовета.

Также, указал Константинов, предстоит оценить ущерб для Крыма, связанный с подрывом Каховской ГЭС, а также другими диверсионными действиями Украины. «Кроме того, нам нанесён ущерб посредством террористического акта на Крымском мосту, он тоже исчисляется миллиардами», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум, трём украинским ответчикам предъявлен иск по водной блокаде Крыма. Ответчиками в суде выступят министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, государственное агентство водных ресурсов и украинское управление Северо-Крымского канала.

Перекрытие в 2014 году Северо-Крымского канала привело к тяжёлым последствиям в виде засухи и ограничениям в подаче воды, от чего пострадали в том числе промышленные и сельскохозяйственные предприятия.

С конца февраля 2022 года вода из Днепра стала поступать в Северо-Крымский канал, полностью разрешилась проблема водного дефицита для полуострова.