Симферополь, 4 июля, 2023, 07:48 — ИА Регнум. Ущерб Крымскому полуострову от водной блокады может составить более 1 трлн рублей. Такую цифру озвучил РИА Новости глава комитета по законодательству парламента Крыма, замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Отмечается, что к уже зарегистрированному иску в арбитражном суде по ущербу бюджету республики к Киеву более чем на 152 млрд рублей добавятся новые претензии. О своём ущербе могут заявить частные организации и индивидуальные предприниматели.

Приблизительно сумма общего ущерба оценивается в 1 трлн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, трём украинским ответчикам предъявлен иск по водной блокаде Крыма. Ответчиками в суде выступят министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, государственное агентство водных ресурсов и украинское управление Северо-Крымского канала.

Перекрытие в 2014 году Северо-Крымского канала привело к тяжелым последствиям засухи и ограничениях в подаче воды, от чего пострадали в том числе промышленные и сельскохозяйственные предприятия.

С конца февраля 2022 года вода из Днепра стала поступать в Северо-Крымский канал, полностью разрешилась проблема водного дефицита для полуострова.