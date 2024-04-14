Симферополь, 14 апреля, 2024, 08:27 — ИА Регнум. Воду из Днепра можно в перспективе подавать в Северо-Крымский канал через систему насосов или естественным стоком. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

Он отметил, что возможность формирования полной хозяйственной стратегии появится после окончания специальной военной операции. А Крым, безусловно, будет обеспечен водой.

«Через Северо-Крымский канал она попадёт или через систему насосов, или естественным стоком», — сказал Константинов «РИА Новости».

После запуска Северо-Крымского канала на полуострове можно будет снова выращивать рис, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в 2014 году Украина, не признавшая воссоединение Крыма с Россией после референдума о статусе региона, перекрыла подачу на полуостров воды из Днепра. Канал был разблокирован в феврале 2022 года после начала российской спецоперации — военные ликвидировали бетонную дамбу. В июне 2023 года поступление воды в канал снова прекратилось из-за разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС в Херсонской области.

Главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов отмечал, что строительство насосной станции, которая будет запитываться из Днепра, позволит восстановить подачу воды в Северо-Крымский канал.