Симферополь, 7 июня, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил исковые требования властей республики и постановил взыскать с Украины за энергетическую блокаду убытки в размере более 3 трлн рублей, сообщил 7 июня глава крымского парламента Владимир Константинов в своём Telegram-канале.

Telegram-канал Владимира Константинова

«Арбитражный суд Республики Крым полностью удовлетворил исковые требования властей Крыма по делу о возмещении вреда, причинённого Украиной в результате энергетической блокады полуострова», — сказал он.

По словам парламентария, по итогам судебного рассмотрения решено взыскать с правительства Украины, министерства энергетики и энергетической компании «Укрэнерго» убытки в размере 3 трлн 156 млрд 605 млн рублей.

Константинов назвал это решение значимым и своевременным. В то же время он отметил, что крымские власти продолжают оценивать ущерб, нанесённый Крыму киевским режимом.

«Мы сделаем всё, что в наших силах, для того, чтобы шайка бандитов, засевшая в Киеве, понесла заслуженное наказание за совершенные ими злодеяния», — добавил глава парламента.

Как передавало ИА Регнум, в 2014 году после возвращения Крыма в состав России киевский режим прекратил подачу воды по Северо-Крымскому каналу. ВС РФ разблокировали его в феврале 2022 года, после начала специальной военной операции. В июне 2023 года после разрушения ВСУ Каховской ГЭС вода снова перестала поступать в канал. Глава Крыма Сергей Аксёнов заявлял, что Северо-Крымский канал возобновит полноценную работу после окончания СВО.

Константинов ранее отмечал, что киевский режим причинил Крыму ущерб водной блокадой на сумму около шести триллионов рублей.

В октябре 2023 года Арбитражный суд Крыма удовлетворил первый иск правительства республики к Украине об ущербе из-за водной блокады на 152,6 млрд рублей. Суд удовлетворил исковые требования в полном объёме, решив взыскать указанную сумму в пользу бюджета республики с министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственного агентства водных ресурсов Украины и киевского «Управления Северо-Крымского канала».

Иски Республики Крым к властям Украины приближают Россию к признанию киевского режима террористической организацией. Такое мнение ИА Регнум высказал политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.