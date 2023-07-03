За водную блокаду Крыма иск предъявили трём украинским ответчикам
За водную блокаду Крыма иск предъявили трём украинским ответчикам
Симферополь, 4 июля, 2023, 02:48 — ИА Регнум. Трём украинским ответчикам предъявлен иск по водной блокаде Крыма, сообщил глава комитета по законодательству республиканского парламента, замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.
По его словам, ответчиками в суде выступят министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, государственное агентство водных ресурсов Украины и украинское управление Северо-Крымского канала.
«Документально подтверждена каждая копейка, потраченная из бюджетной системы Республики Крым на преодоление последствий водной блокады. Предъявить что-то или с чем-то не согласиться, мягко говоря, будет крайне сложно», — сказал Трофимов.
Ответчики в обязательном порядке должны прибыть в суд и высказать свою точку зрения по этой ситуации, их неявка не отразится на возможности проведения судебного процесса.
Работа по подготовке иска велась в течение полутора лет, добавил Трофимов.
Как сообщало ИА Регнум, с конца февраля 2022 года, после прорыва восьмилетней водной блокады Крыма, вода из Днепра стала поступать в Северо-Крымский канал, полностью разрешилась проблема водного дефицита для полуострова.
В марте 2022 года глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что готов направить Украине иск на сумму свыше 150 млрд рублей в связи с организованной Киевом водной блокадой полуострова.
По словам Аксёнова, жители Крыма знают цену принципам и благим пожеланиям ООН, которая молчала после того, как Киев в 2014 году перекрыл Северо-Крымский канал, по которому в регион поставлялось свыше 80% пресной воды. Аксёнов предложил ООН перенять опыт решения Крымом кризиса с водой.