Симферополь, 4 июля, 2023, 02:48 — ИА Регнум. Трём украинским ответчикам предъявлен иск по водной блокаде Крыма, сообщил глава комитета по законодательству республиканского парламента, замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.

ИА REGNUM Крымский полуостров

По его словам, ответчиками в суде выступят министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, государственное агентство водных ресурсов Украины и украинское управление Северо-Крымского канала.

«Документально подтверждена каждая копейка, потраченная из бюджетной системы Республики Крым на преодоление последствий водной блокады. Предъявить что-то или с чем-то не согласиться, мягко говоря, будет крайне сложно», — сказал Трофимов.

Ответчики в обязательном порядке должны прибыть в суд и высказать свою точку зрения по этой ситуации, их неявка не отразится на возможности проведения судебного процесса.

Работа по подготовке иска велась в течение полутора лет, добавил Трофимов.

Как сообщало ИА Регнум, с конца февраля 2022 года, после прорыва восьмилетней водной блокады Крыма, вода из Днепра стала поступать в Северо-Крымский канал, полностью разрешилась проблема водного дефицита для полуострова.

В марте 2022 года глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что готов направить Украине иск на сумму свыше 150 млрд рублей в связи с организованной Киевом водной блокадой полуострова.

По словам Аксёнова, жители Крыма знают цену принципам и благим пожеланиям ООН, которая молчала после того, как Киев в 2014 году перекрыл Северо-Крымский канал, по которому в регион поставлялось свыше 80% пресной воды. Аксёнов предложил ООН перенять опыт решения Крымом кризиса с водой.