Симферополь, 12 июля, 2024, 11:41 — ИА Регнум. Верховный суд Республики Крым признал право жителей на компенсацию из-за водной блокады полуострова, организованной Украиной, сообщил 12 июля в Telegram-канале председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Суд полностью удовлетворил исковые требования Общественной палаты республики по делу о признании факта нарушения права крымчан на доступ к водным ресурсам и права на компенсацию морального вреда из-за водной блокады полуострова, организованной Украиной», — написал он.

По словам Константинова, решение позволит жителям полуострова обратиться в суд для получения компенсации морального вреда, не доказывая факт блокады.

Он напомнил, что примерный объём понесенного ущерба оценили в 3,066 трлн рублей.

Работа по оценке ущерба, понесённого Крымом из-за преступных действий Украины продолжится, подчеркнул Константинов.

Как сообщало ИА Регнум, в 2014 году после возвращения Крыма в состав России киевский режим прекратил подачу воды по Северо-Крымскому каналу. ВС РФ разблокировали его в феврале 2022 года, после начала специальной военной операции. В июне 2023 года после разрушения ВСУ Каховской ГЭС вода снова перестала поступать в канал. Глава Крыма Сергей Аксёнов заявлял, что Северо-Крымский канал возобновит полноценную работу после окончания СВО.

Действия Украины при организации водной блокады Крыма были умышленными, но им не удалось реализовать свои преступные замыслы, потому что республике помогла Россия, отмечал ранее Константинов. Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил исковые требования властей республики и постановил взыскать с Украины за энергетическую блокаду убытки в размере более 3 трлн рублей.