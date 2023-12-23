Материалы с тегом «Росморречфлот»
Возле Анапы сняли с мели сухогруз Blue Shark
Севший на мель в ноябре сухогруз Blue Shark сняли с мелководья, сообщили 22 декабря в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот). Сухогруз удалось снять с мели в 22:30 мск. «Спасатели буксируют судно на чистую воду, где экипаж опробует работу главного...
23 декабря 2023
Тело моряка нашли в каюте теплохода в Азовском море
В каюте теплохода в Азовском море нашли тело моряка, сообщили «Известиям» 30 ноября в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот). «Нет оснований считать смерть моряка гибелью в результате шторма. Его тело было найдено в каюте», — рассказал изданию советник...
30 ноября 2023
В Росморречфлоте сообщили о состоянии танкера «Сиг», атакованного дроном
Танкер «Сиг», получивший пробоину в результате атаки украинского морского дрона в Керченском проливе, остаётся на плаву. Его отремонтируют после доставки необходимых материалов, сообщили 5 августа в пресс-службе Росморречфлота. «Обонованное судно находится на плаву, поступления воды внутрь...
новость часа
5 августа 2023
Спасатели обнаружили на борту судна «Калтан» тела четырёх пропавших моряков
Спасатели обнаружили тела всех четырёх российских моряков, пропавших после пожара на судне «Калтан» у берегов Южной Кореи, сообщили в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот). «Только что корейская сторона доложила, что на борту судна найдены тела...
21 апреля 2023