Москва, 5 августа, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Танкер «Сиг» получил пробоину, предположительно, в результате атаки украинского морского дрона, когда находился на южном подходе к Керченскому проливу. Об этом сообщила 5 августа пресс-служба Росморречфлота в Telergam-канале.

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Оперативный дежурный в 00:28 получил сообщение с танкера о пробоине в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта. Сообщалось, что в 23:20 судно атаковал морской дрон. На борту находились 11 человек, никто не пострадал.

«Судно на плаву. Экипаж приступил к борьбе с поступлением забортной воды в машинное отделение», — говорится в сообщении.

К месту происшествия были направлены суда Морспасслужбы «Меркурий» и «Импульс». В Росморречфлоте отметили, что команда остановила поступление забортной воды. По состоянию на 04:00 экипаж готовился к откачке кормовых балластных танков и установке пластыря.

Как сообщало ИА Регнум, громкие звуки были слышны ночью в Керченском проливе, первоначально их связали с атакой на Крымский мост. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что к мосту звуки не имеют отношения, на самом мосту объявлена угроза атаки, движение по нему временно перекрывали.

После того, как появились сообщения об атаке беспилотника на танкер в Керченском проливе, из Новороссийска к месту ЧП выдвинулись спасатели.

В ночь на 4 августа ВСУ попытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске. Эффективно сработали экипажи кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Новороссийск был защищён, последствий атаки украинских безэкипажных катеров не было.

Кроме того, 4 августа ВСУ направили 13 БПЛА в Крым для совершения террористической атаки. Все они были сбиты или подавлены средствами ПВО и РЭБ.